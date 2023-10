Fortuna de Tyson Fury 2023: Quanto dinheiro ele ganha por luta?

EUum confronto altamente esperado, Fúria de Tyson e Francisco Ngannou se enfrentam no dia 28 de outubro em Riad, na Arábia Saudita. Embora o título WBC dos pesos pesados ​​​​de Fury não esteja em jogo, a luta promete ser um confronto emocionante entre dois atletas formidáveis.

Fury, ex-campeão nacional inglês, ganhou destaque em 2015 quando derrotou Vladimir Klitschko para se tornar o campeão dos pesos pesados ​​​​da WBA, IBF, WBO e The Ring. No entanto, seu reinado durou pouco, pois ele teve que abrir mão dos cinturões devido a problemas pessoais com drogas e álcool.

Depois de uma suspensão, Fúria fez um retorno triunfante em 2018, lutando contra o então campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC Deontay Wilder para um empate. Em 2020, Fury garantiu o cinturão WBC e The Ring ao derrotar Wilder em uma revanche por nocaute técnico. Ele nocauteou Wilder em uma terceira luta em 2021 para manter o cinturão.

De acordo com Derek Chisora, amigo de longa data e ex-oponente de Fury, o boxeador britânico deve ganhar impressionantes US$ 50 milhões pela luta. A expectativa é que Ngannou, que deixou recentemente o UFC, faça mais do que suas lutas anteriores dentro do octógono.

Em entrevista, Fury deu a entender a magnitude financeira da luta, afirmando: “Digamos que seja 10, 20, 30, f —— 50 vezes o valor (ganham os lutadores do UFC).” Isso sugere que ambos os lutadores poderão ganhar uma quantia substancial com esta luta tão aguardada.

Qual é o patrimônio líquido de Tyson Fury?

Com o patrimônio líquido de Fury estimado em cerca de US$ 65 milhões e os ganhos de sua carreira atingindo números impressionantes, está claro que ele se estabeleceu como um atleta mais bem pago no mundo do boxe. Sua vitória sobre Klitschko sozinho lhe rendeu mais de US $ 7 milhões.

Quanto a Ngannou, sua última bolsa relatada para uma luta no UFC foi de cerca de US$ 600 mil. Porém, com sua mudança para a Professional Fighters League e a magnitude da próxima luta contra o Fury, espera-se que seus ganhos aumentem significativamente.