Foto do superastro da WWE Grayson Waller como professor agitando as redes sociais

Grayson Wallero perfil de WWE o superstar continua a crescer, mas é uma imagem de sua profissão anterior que faz as pessoas falarem nas redes sociais.

A estrela do SmackDown é conhecida por seu infame segmento “The Grayson Waller Effect” no programa, com nomes como Borda, John Cena e Cody Rodes todos aparecendo no talk show.

Antes de ser convocado para o elenco principal, Waller abriu caminho pelo NXT, rivalizando com nomes como Bron Breakker, Carmelo Hayes e Johnny Gargano.

Agora uma presença firme no elenco principal, parece que Waller está se estabelecendo como um lutador para ficar de olho. No entanto, os fãs estão atualmente frenéticos falando sobre o fato de ele ser professor do ensino médio antes de conseguir sua grande chance.

Foto de Waller causa polêmica

A foto em questão foi postada no Reddit e mostra uma foto de Waller durante seu tempo como professor do ensino médio. Diz-se que é de uma antiga conta do Twitter que Waller usou com seu nome verdadeiro, Matt Farrelly.

Na foto, Waller parece confortável no cenário, vestindo camisa formal e gravata.

WWE tem grandes esperanças em Waller

Com seu trabalho como professor agora atrás dele, Waller parece pronto para grandes coisas no WWE.

Ringside News informou anteriormente que a empresa planeja pressionar o australiano. Espera-se que isso coincida com a recepção do Elimination Chamber pela WWE no Perth Stadium em 24 de fevereiro de 2024.

O fato de a empresa tê-lo apresentador do “The Grayson Waller Effect”, mesmo enquanto se recuperava de uma lesão sofrida no NXT, mostra a fé que eles têm nele.

“Grayson Waller vai receber um empurrão porque ele é muito bom”, disse uma fonte ao canal.