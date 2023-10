Fotos de caneca de Tupac e Biggie, filmagem do último show do BIG em leilão

Um par de fotos nunca antes vistas de ambos Tupac Shakur dar O grande notório estão prestes a chegar a leilão em breve – e décadas depois de seus assassinatos, seus legados ainda se traduzem em milhões.

GottaHaveRockandRoll tem todos os produtos para seu próximo leilão – que será realizado a partir de outubro. 25 a novembro. 10 – e o TMZ Hip Hop descobriu que também incluirá imagens nítidas da apresentação final de Biggie… gravada em 26 de dezembro de 1996, durante o festival Sting em Kingston, Jamaica.

O rapper de “One More Chance” se apresentou em uma cadeira de rodas com a perna ainda engessada após um acidente de carro com Lil Cessar ao volante – e, tragicamente, seria seu último show antes de ser assassinado em 9 de março de 1997.

A internet vem divulgando imagens granuladas do evento há anos, mas a GHRock certifica que o vídeo OG não foi lançado e o licitante vencedor o receberá com todos os direitos autorais.

Eles também receberão uma cópia do acordo que Biggie assinou com Sting para se juntar à programação do festival.

A família de Biggie, por parte de mãe, é da Jamaica e promotora de Sting Isaías Laing lembra o lendário rapper imediatamente pedindo para ficar com “a boa erva daninha” e teve uma estadia agradável no famoso Jamaica Pegasus Hotel.



GHRock estima que a filmagem renderá algo entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões, e espera-se que as fotos atraiam uma grande pilha de Benjamins também!!!

A foto original de Tupac tirada com uma Polaroid nunca foi divulgada ao público e está estimada em venda por US$ 20 mil a US$ 40 mil. A caneca de Biggie vem com uma nota de agradecimento assinada da prisão e prevê-se que atraia uma quantia semelhante à de Pac.

Um detetive aposentado de Las Vegas recentemente testemunhou perante um grande júri que ele acredita que os assassinatos de ambos os rappers estão ligados aos mesmos personagens – uma teoria que ressurgiu após a prisão recente de policiais Duane “Keefe D” Davis para o dialeto de Pac.



