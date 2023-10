Fotos de fantasias de Halloween da equipe TMZ 2023

O Halloween é um dia muito popular no escritório do TMZ, e os funcionários fizeram de tudo este ano … vestindo-se como algumas de suas celebridades e momentos favoritos da cultura pop.

Tivemos Barbenheimer, Kendall Jenner conectando 818 Tequila com Coelho Mau , Ariana Grande e Bob Esponja (também conhecido como seu novo namorado, Ethan Slater ), dar Britney Spears com ela sobre companheira de dança – uma faca .

Taylor Swift durante sua turnê “Eras” também foi outro destaque… assim como seu novo romance com estrela da NFL Travis Kelce .

Quem pode esquecer a gravidez Rihanna atuando no Show do intervalo do Super Bowl cercada por seus dançarinos de apoio e fãs apaixonados?