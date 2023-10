Fotos de Halle Bailey em boatos de gravidez com capuz

A estrela de ‘A Pequena Sereia’ estava em Santa Monica, usando roupas muito casuais e largas – calça de moletom e moletom com capuz – e ainda assim todos os olhos estavam focados em sua cintura.

Halle foi acompanhada pelo namorado rapper, DDG durante o passeio de domingo, e o casal parecia muito feliz com alguma coisa – e a maioria de seus fãs acha que sabe o que é essa coisa.

HB tinha um curativo no braço perto do cotovelo, indicando uma possível coleta de sangue. Se ela estiver grávida, doar sangue é algo feito regularmente para todos os tipos de exames.

Parece que DDG também doou sangue, por algum motivo, porque tinha um curativo no braço esquerdo.

Halle gerou rumores de gravidez pela primeira vez no mês passado no MTV Video Music Awards… quando ela usou um vestido laranja grande e esvoaçante no palco para entregar um prêmio.