A competição no mundo das redes sociais é intensa, e os gigantes da tecnologia continuam a lançar produtos na esperança de conquistar o público global. No entanto, nem todos os empreendimentos conseguem atingir o sucesso desejado.

Fracasso do Threads mantém X de Elon Musk na liderança

Este é o caso do Threads, um aplicativo de mensagens curtas lançado pela Meta, que enfrentou um notável fracasso, tanto no Brasil quanto no cenário global. Elon Musk, por outro lado, continua liderando com o X, sua plataforma social de sucesso. Confira os números e as razões por trás desse desfecho.

Threads: um começo promissor, mas um resultado desolador

O Threads teve um início promissor, alcançando 100 milhões de usuários em todo o mundo nos primeiros cinco dias após o seu lançamento em 5 de julho. No entanto, as estatísticas revelam que, no Brasil, o aplicativo conta apenas com 806 mil usuários ativos diariamente. Contudo, esses números não são suficientes para o X.

O X é o antigo Twitter, a plataforma social liderada por Elon Musk, que ostenta impressionantes 6 milhões de usuários ativos diários no país. No entanto, o fracasso do Threads no Brasil não se restringe apenas a esse mercado, mas reflete uma tendência global.

O Threads na sombra do X

Mundialmente, o Threads enfrenta uma competição desigual com o X. Uma simples pesquisa no Google revela que o interesse do público por informações sobre o Threads é 21 vezes menor do que o X. No Brasil, essa discrepância é ainda maior, com 13 vezes mais pessoas pesquisando sobre o X em comparação ao Threads.

Desse modo, quando se trata da penetração nos dispositivos móveis brasileiros, o Threads detém apenas 5%, enquanto o X ostenta uma impressionante taxa de 22%.



Comportamento dos usuários: uma disparidade notável

Além dos números de usuários, o comportamento dos usuários também revela uma grande disparidade entre os dois concorrentes. Em resumo, os usuários do Threads fazem, em média, apenas duas sessões por dia no Brasil, enquanto o X registra impressionantes 16 sessões diárias por usuário.

Em suma, o tempo médio gasto no Threads é de apenas 1 minuto e 50 segundos, contrastando com o antigo Twitter, onde os usuários permanecem em média 35 minutos.

O desafio da concorrência

Esses números pintam um quadro desafiador para o Threads em sua tentativa de competir com o X de Elon Musk. A plataforma de Musk, com seu grande número de usuários e envolvimento contínuo, continua liderando tanto no Brasil quanto no cenário global das redes sociais.

Dessa maneira, o fracasso do Threads demonstra a dificuldade de entrar em um mercado altamente competitivo, onde as preferências dos usuários já estão consolidadas em torno de plataformas estabelecidas.

Além da inovação dentro da dinâmica atual do mercado

Certamente, a competição no mundo das redes sociais é feroz, e a história do Threads, o aplicativo de mensagens curtas da Meta, é um exemplo de como não basta apenas lançar um produto inovador. Uma vez que para competir efetivamente em um mercado saturado, é necessário conquistar os usuários e mantê-los engajados.

Elon Musk e o X provaram mais uma vez que, quando se trata de redes sociais, o sucesso está intrinsecamente ligado à quantidade de usuários e ao envolvimento contínuo. De forma geral, o fracasso do Threads serve como um alerta para outros empreendedores que desejam desafiar os gigantes das redes sociais e enfatiza a importância de entender as preferências dos usuários em um mercado altamente competitivo.

Essa situação é um exemplo claro da importância da valorização de uma marca. Já que produtos com o mesmo objetivo podem receber rejeição ou aceitação por parte do público, a depender do momento de seu lançamento e da força da marca líder no segmento.