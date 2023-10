Francis Ngannou aos odiadores do boxe da luta de Tyson Fury: ‘Você apenas tem que aguentar’

Francis Ngannou foi rejeitado pelos fãs de boxe desde o anúncio de sua luta com Tyson Fury, e foi atacado novamente com imagens de seu treinamento surgindo em público.

Muitos acreditam que o ex-campeão peso pesado do UFC que virou boxeador está enganando os fãs para causar um choque maior com um sério desafio ao campeão peso pesado de boxe.

“Sábado, eles vão descobrir”, disse Ngannou com um grande sorriso na segunda-feira. A hora do MMA.

Ngannou faz sua estreia no boxe profissional após uma carreira condecorada no MMA que está pausada até o primeiro trimestre de 2024, quando espera fazer sua estreia no PFL no pay-per-view. O anúncio de Ngannou vs. Fury foi um choque por si só, depois de muitas idas e vindas online, mas poucas negociações aparentes entre os campeões.

Cinco dias depois de realizar seu antigo sonho de boxear o melhor, Ngannou tem pouco interesse no que os críticos têm a dizer sobre sua oportunidade.

“O que quer que eles façam, eles vão assistir [on] o palco”, disse ele. “Eu sou o homem no palco, é isso. Eu não ligo. É o meu show, cara. Consegui chegar até aqui, e goste você ou não, é o que é. Você apenas tem que aceitar.

A luta supostamente não será pelos títulos dos pesos pesados ​​do Fury, mas sim pelo campeonato WBC Riyadh, uma homenagem aos financiadores da luta na Arábia Saudita. O resultado ficará para os registros profissionais dos dois homens, informou anteriormente o MMA Fighting.

Ngannou é +800 azarão em um oddsmaker online, e a maioria dos fãs de boxe nem sequer dá a ele a chance de vencer. Não importa, ele disse.

“Não, isso não pode me irritar”, disse Ngannou. “Olha, é toda a história da minha vida, todas as vezes que foi assim, desde o começo, desde o começo, desde quando eu era criança, sonhando em ser lutador, minha família fez a mesma coisa. Até pessoas que você sabe com certeza te amam, mas não conseguiam ver sua visão, entender o que você está fazendo, então sempre duvidaram de mim, e veja até onde chegamos. Sempre consegui sobreviver e não me importo.”

Fury e sua equipe indicaram que não veem Ngannou como uma ameaça ao almejar um unificador de título com Oleksandr Usyk para 23 de dezembro. Uma derrota do Fury pode prejudicar essa data, mas Ngannou não considera isso um desprezo.

“Se você olhar do ângulo certo, essa luta, a luta de Usyk, era a luta que Tyson deveria estar negociando”, disse ele. “Eu peguei o mesmo e consegui a luta. Então ele está lutando comigo primeiro. Eu realmente não me importo com o que ele fará depois, com Usyk ou com quem ele fará isso. Estou tendo o maior palco aqui.

“Mesmo que a comunidade do boxe considere essa luta a mais legítima por ser um título unificado, estou tendo um grande palco. Ele não pode ser tão grande assim, não importa o que aconteça, então por que eu ficaria chateado com algo que é menor do que o que tenho?

E se Ngannou conseguir chocar o mundo ao nocautear Fury, e o campeão dos pesos pesados ​​e o mundo do boxe tiverem que esperar a unificação dos cinturões?

“Esse é o problema deles”, disse Ngannou. “Isso não é meu. Eu não tenho que lidar com isso. Eu penso no que vem a seguir para mim. Eu também vou lutar em algum lugar no futuro.”