Francis Ngannou discute o próximo passo após a luta chocante de Tyson Fury

Francis Ngannou acredita que decidirá seu próximo passo esta semana, após uma quase derrota do campeão de boxe peso pesado Tyson Fury.

No momento, o futuro potencial de Ngannou inclui uma oferta de Turki Alalshikh, o conselheiro real saudita que conduziu a sua luta contra o Fury. Alalshikh compareceu perante Ngannou na segunda-feira A hora do MMA para revelar uma oferta ainda não revelada para reter o peso pesado após sua derrota por decisão dividida para Fury.

Também está na lista de possibilidades uma possível luta de MMA com o ex-campeão peso-pesado de boxe Deontay Wilder, que no início deste ano recebeu uma ida ao octógono e, segundo o ex-campeão do UFC Ngannou, atualmente treina MMA.

“Acho que é uma boa ideia”, disse Ngannou na segunda-feira. “Na verdade, já falamos sobre isso. Isso tem estado nas discussões. Então isso é algo que pode potencialmente acontecer. Nada está definido, mas algo tem chamado minha atenção, então é algo que faz sentido. Ele leva o MMA muito a sério. …

“Vai ser uma fera diferente para ele. Ao contrário desta vez que fui eu quem experimentou a montanha, subiu a montanha. Vai ser ele quem vai escalar a montanha porque assistimos isso, todos assistimos a luta no último sábado.

“Tyson tentou algumas quedas”, acrescentou Ngannou rindo. “Acho que tentei algumas quedas, alguns clinches e até algumas cotoveladas. Mas se fosse uma luta de MMA, estaria em sérios apuros.”

Ngannou é menos vendido em movimento que, em grande parte do mundo dos esportes de combate, faz mais sentido, que é uma revanche no boxe com Fury, que escapou de Riad com uma vitória por decisão dividida após 10 rounds surpreendentemente competitivos com o neófito do boxe.

O ex-campeão do UFC acredita que o resultado chocante pode ter garantido que Fury voltasse sua atenção para um unificador de título planejado com Oleksandr Usyk em 23 de dezembro, data anunciada antes da luta cruzada do último sábado.

“Acho que porque eles me subestimaram antes, e então saíram e assinaram a luta com Usyk, e agora eles dizem, ‘Oh.’ Eles basicamente, um pouco, estão de mãos atadas. E, na verdade, não tenho certeza se essa briga musical vai acontecer, ou tão cedo, porque não acho que [Fury is] em posição de lutar em dezembro.”

Apenas com base na evidência visual, Ngannou emergiu parecendo muito mais preparado para enfrentar seu próximo desafio, parecendo praticamente sem marcas em uma foto lado a lado com Fury, que exibia um enorme olho roxo.

“Eu penso, esse cara não vai lutar em dezembro”, disse Ngannou. “Assim como eu, não estou machucado, mas não vou lutar em dezembro. Mas ele menos ainda, certo?

O que é indiscutível é que todo o cenário mudou tanto para Ngannou quanto para Fury após o resultado improvável. Antes da luta, Ngannou foi eliminado por praticamente todos que não estavam ao seu lado e, embora não tenha vencido a luta, emergiu com talvez a maior vitória moral da história dos esportes de combate.

Ngannou está levando isso com calma, mesmo com um “leve gosto amargo” deixado pelos juízes Alan Krebs (95-94) e Juan Carlos Pelayo (96-93), que marcaram a luta pelo Fury. O que move o ex-campeão do UFC agora é a chance de mostrar ao mundo que ele pode fazer ainda melhor do que antes. Isso significa pisar no acelerador cedo, em vez de esperar por medo de ficar sem gasolina em águas profundas.

“Porque desde a primeira rodada… já estou pensando na décima rodada”, disse Ngannou. “Então, por algum motivo, estou me segurando um pouco, tipo, ‘Oh, não sei, cara… nunca estive aqui. Toda essa falta de experiência é o que estava jogando contra mim. Eu estou tipo, não se esforce demais e então obtenha [tired]. Mas acho que da próxima vez vai ser diferente, porque tenho um pouco da sensação disso.

“Coloquei meu dedo na água e agora sei a temperatura.”