Francis Ngannou marca um knockdown impressionante em Tyson Fury, mas acaba perdendo a luta por decisão dividida

Francis Ngannou quase conseguiu a reviravolta do século depois de marcar um knockdown em Tyson Fury antes de finalmente perder por decisão dividida.

Foi uma atuação irreal do ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, que muitos desconsideraram antes mesmo de a luta começar. Ngannou tinha outros planos ao sair com armas em punho e sem demonstrar medo ao trocar socos com indiscutivelmente um dos melhores boxeadores peso-pesado dos últimos 30 anos.

Um começo forte para Ngannou acabou resultando no momento mais dramático de toda a luta, quando ele abriu uma enorme mão esquerda que atingiu Fury atrás da orelha e o fez cair na tela. Fury se levantou, mas lutou para realmente se estabelecer em qualquer tipo de ritmo, embora tenha conseguido acertar mais socos do que Ngannou na maior parte da luta.

No final, os juízes marcaram a luta por 96-93 e 95-94 para Fury, com o terceiro árbitro dando a mesma pontuação de 95-94 para Ngannou. Isso ainda foi suficiente para Fury garantir a vitória, embora Ngannou provavelmente saia se sentindo um vencedor após um desempenho impressionante de 10 rounds.

“Isso definitivamente não estava no roteiro”, disse Fury depois. “Francisco é um grande lutador. Ouça, ele é um homem muito estranho e um bom socador. Eu o respeito muito. Ele era muito estranho. Ele me deu uma das minhas lutas mais difíceis dos últimos 10 anos.”

Embora tenha ficado desapontado com o resultado, Ngannou ainda tinha um sorriso no rosto depois de estar tão perto de entregar a Fury a primeira derrota de sua carreira profissional.

“Estou me sentindo ótimo. Estou muito feliz”, disse Ngannou. “Eu posso ficar sem dinheiro hoje. Posso estar ferido, mas posso morder. Sou apenas um lutador e estou pronto para lutar em breve. Podemos executá-lo novamente. Tenho certeza que vou melhorar.

“Esta foi minha primeira luta de boxe. Ótima experiência. Não estou dando nenhuma desculpa. Eu sei que fiquei aquém, mas vou voltar e trabalhar mais. Com um pouco mais de experiência, um pouco mais de sentimento no jogo e voltar ainda mais forte.”

Foi Fury quem saiu agressivo na hora ao dar socos bem na cara de Ngannou para ver exatamente o que o ex-campeão peso pesado do UFC tinha em seu arsenal. Para seu crédito, Ngannou tentou diminuir a distância ao acertar o corpo, mas teve dificuldade para realmente acertar o alvo no início.

O primeiro grande soco veio de Fury quando ele acertou Ngannou com uma forte mão direita pouco antes do final do primeiro round. “O Rei Cigano” continuou atacando com seu soco, mas foi Ngannou quem realmente arrancou o primeiro sangue quando acertou um gancho no clinche que abriu como um pequeno corte na testa de Fury.

Fury decidiu que era hora de intimidar o lutador menos experiente, mas Ngannou o fez pagar por isso quando desferiu um enorme overhand de esquerda. O soco ricocheteou na cabeça de Fury e mandou o campeão peso-pesado de boxe para a tela.

A multidão na Arábia Saudita reagiu com aplausos iguais e um silêncio atordoante depois que Ngannou marcou o knockdown dramático enquanto um Fury agitado se levantava.

No escanteio entre os rounds, os treinadores de Fury gritaram que ele estava se esforçando demais e Ngannou o fez pagar por isso. No reinício, Fury começou a desferir mais socos poderosos enquanto tentava afastar Ngannou, que ganhava confiança após o knockdown.

Só no quinto round é que Fury finalmente começou a se acalmar e acertou Ngannou com provavelmente seus melhores socos na luta. Enquanto Ngannou exibia um queixo de concreto, Fury começou a se conectar com mais regularidade, incluindo uma combinação inteligente de esquerda-direita que deu problemas a “O Predador”.

Ngannou ainda estava por perto porque seu poder continuava a fazer Fury hesitar em quase todas as trocas. Cada vez que Fury tentava acertar seus golpes, Ngannou desferia um chute forte que o assustava e o afastava.

A troca de postura também permitiu que Ngannou disparasse socos de diferentes ângulos, o que lhe permitiu acertar Fury com uma mão direita forte. Ngannou continuou colocando um ritmo punitivo, incluindo uma combinação alucinante que aparentemente abalou Fury por uma fração de segundo.

À medida que a luta avançava para o round final, Fury tentou se recuperar de uma atuação bastante apática, com Ngannou aguardando pacientemente o momento para desferir outro golpe de cabeça. Com o tempo passando, Fury parecia ciente de que precisava torcer para que o placar lhe desse a vitória, enquanto Ngannou continuava em busca do nocaute até o gongo soar para encerrar a noite.

A contagem final de socos fez com que Fury vencesse Ngannou por 71-59 e isso provavelmente fez a diferença em algumas rodadas mais disputadas no placar. Fury sobreviveu para conseguir a vitória, mas Ngannou não se sentiu um perdedor depois de uma atuação como essa.

“Eu queria a vitória”, disse Ngannou. “A prova não era apenas lutar boxe e voltar para casa. O ‘W’ é sempre doce. Esta noite foi sobre dedicação, determinação, esta noite foi sobre esperança. Esta noite foi sobre o destino com meu sonho e meu objetivo.”

Após a luta, Fury rapidamente mudou de direção para um confronto direto com Oleksandr Usyk, com quem ele já havia contratado para lutar antes de colocar os pés no ringue para lutar com Ngannou. Embora essa luta ainda seja a próxima para ele, Fury não descartou a chance de ver Ngannou como oponente novamente.

“De qualquer forma, não há cláusula de revanche”, disse Fury. “Eu gostaria de fazer isso de novo no futuro. Tenho certeza de que Francisco também gostaria de fazer isso. Nós temos [Oleksandr Usyk] para lidar a seguir e é isso que vem a seguir para nós.