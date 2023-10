Francis Ngannou, que não terminou o MMA, critica os juízes em luta com Tyson Fury: ‘É uma pena para o boxe’

Francis Ngannou não vai escolher entre boxe e MMA, vai fazer os dois.

Sábado à noite, Ngannou apresentou um dos desempenhos mais impressionantes em esportes de combate da última década, enfrentando o invicto campeão dos pesos pesados ​​Tyson Fury em sua estreia no boxe. Embora Ngannou tenha perdido uma controversa decisão dividida nos scorecards dos juízes, “The Predator” superou amplamente as expectativas, até mesmo eliminando Fury no terceiro round. O desempenho surpreendente de Ngannou imediatamente levou à especulação de que ele agora fará a transição para o boxe em tempo integral, onde os maiores pagamentos e lutas o aguardam, mas a estrela do PFL diz que ainda não terminou o MMA.

“Combinação. Eu posso fazer as duas coisas. Nada me impede de fazer as duas coisas”, disse Ngannou à ESPN após a luta. “Se eu tenho habilidade para ambos, por que não? Por enquanto tenho contrato com o PFL e pretendo voltar a lutar MMA. Eu amo isso. Estou mais confortável. Eu ainda adoro isso. Posso fazer algumas lutas de MMA, mas ainda vou lutar boxe. Eu nunca tive a intenção de simplesmente dar um passo e fazer uma luta e simplesmente sair. Esse não era o plano, nunca. O plano ainda é o mesmo.”

Neste ponto, quem duvidaria dele? Desde sua passagem de Camarões para a França ainda jovem, passando pelo MMA e se tornando campeão dos pesos pesados ​​do UFC, até se manter firme contra o UFC e lutar por conta própria, até agora chegar a um único round de derrotar Tyson Fury em seu estreia no boxe, Ngannou adquiriu o hábito de silenciar seus céticos.

E mesmo tendo perdido no placar dos juízes, Ngannou diz que tanto ele quanto Fury sabem quem realmente venceu aquela luta.

“Se ele for honesto, diria que venci aquela luta”, disse Ngannou. “Eu venci aquela luta. Não há dúvida sobre isso. E antes mesmo de chegar aqui eu sabia que se essa luta fosse para decisão eu não venceria. Não porque não fiz o bem, porque sou o cara novo da casa. Eu venho aqui e só quero entrar nos negócios das pessoas.

“Há um negócio estruturado por aí e é preciso fazer muito para destruí-lo. É por isso que seria uma chateação. Eu não esperava vencer assim em uma decisão. Mas é o que é. Eu faço meu trabalho. Eu sei que fiz tudo o que poderia ter feito. Eu fiz o meu melhor. Talvez da próxima vez eu deva fazer melhor para convencer as pessoas.”

“Mas acho que é uma pena para o boxe”, acrescentou Ngannou mais tarde em seu canal no YouTube. “Acho que é uma pena para este esporte. E esses juízes ou quem quer que seja, deveriam ser sancionados. Mais uma vez, quero entender por que esses juízes julgam assim, porque para mim, para ser sincero, não me importo muito com essa decisão, mas acho que esse tipo de decisão atrapalha a carreira de muita gente.”

Ainda não se sabe se haverá uma próxima vez para Fury e Ngannou. Não houve cláusula de revanche para esta luta e Fury já está de olho no confronto de unificação com Oleksandr Usyk. Esse confronto foi originalmente planejado para dezembro, mas devido às dificuldades de Fury contra Ngannou, já foi adiado para 2024.

Da mesma forma, Ngannou planejava retornar ao MMA e fazer sua estreia no PFL no início de 2024, mas seu sucesso na noite de sábado potencialmente mudou um pouco esse plano, abrindo mais oportunidades para o campeão linear dos pesos pesados.

“Vou lutar em fevereiro ou março”, disse Ngannou. “Talvez no cage ou no ringue, mas vou lutar. Basicamente, já tenho os dois e estamos trabalhando no que funcionará melhor.”

Dado o quão bem ele se saiu contra Fury, se Ngannou finalmente voltar ao ringue de boxe primeiro, ele levará muita confiança com ele para sua próxima luta.

“Vim aqui para vencer”, disse Ngannou. “Vou voltar sem essa vitória, que não era o que eu procurava. Eu estava realmente ansioso para vencer essa luta. Mas aprendi muito esta noite sobre o esporte. Esta é realmente a minha primeira vez lutando e fazendo uma luta de boxe de 10 rounds, boxe direto. Disse a mim mesmo que não me saí mal contra o peso pesado nº 1 do mundo, então só preciso voltar e focar nisso, e usar essa experiência para trabalhar nisso e me preparar para a próxima vez. Acho que isso me deixa ainda mais animado e com vontade de provar. Fiquei ferido, mas percebo que posso morder.”