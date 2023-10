Francis Ngannou reage à derrota por decisão dividida para Tyson Fury: ‘Agora eu sei que posso fazer essa merda’

Francis Ngannou chegou a um round de derrotar o rei do boxe peso-pesado Tyson Fury, mas há poucas dúvidas de que ele saiu com uma vitória moral após uma decisão dividida.

Ao longo de 10 rounds, o ex-campeão peso pesado do UFC aguentou Fury em todas as trocas e ainda marcou o único knockdown da luta com uma pancada no terceiro round. Apesar de ter se aguentado forte, Ngannou perdeu a luta quando dois juízes deram a aprovação a Fury, mas seu desempenho incutiu uma confiança totalmente nova no ex-campeão peso pesado do UFC.

“Me sinto ótimo, me sinto fantástico, estou muito feliz”, disse Ngannou após a luta. “Não foi do meu jeito. Quero agradecer… ao reino da Arábia Saudita por me dar esta oportunidade de provar mais uma vez que as pessoas estão erradas.

“Sou apenas um lutador e estou pronto para lutar em breve. Podemos voltar a correr e tenho a certeza que vou melhorar. Esta foi minha primeira luta de boxe. Ótima experiência. Não estou dando nenhuma desculpa. Eu sei que fiquei aquém, mas vou voltar e trabalhar mais. Com um pouco mais de experiência na próxima vez, um pouco mais de sensação de jogo, e volte ainda mais forte. Porque, no começo, fiquei um pouco nervoso. Esse esporte novo que eu nunca pratiquei, que não sinto muito, agora sei que posso fazer essa merda. Agora, querido, prepare-se. Um lobo está na casa. Vou morder alguma merda.”

Ngannou entrou no ringue como um grande azarão nas apostas. A maioria dos especialistas esperava que Fury brincasse com ele antes de desferir um nocaute que encerrasse a luta. Em vez disso, foi Ngannou quem surpreendeu Fury cedo e muitas vezes não apenas com seu poder de soco, mas também com um conjunto geral de habilidades de boxe que confundiu e confundiu o nativo de Manchester de 35 anos.

Quando a luta chegou à rodada final, as probabilidades de apostas ao vivo tinham Ngannou como favorito, embora ele ainda tenha ficado aquém na decisão dividida.

“Escute, não estou dando desculpas”, disse Ngannou. “Trabalhei muito, dou o meu melhor e sei que posso trabalhar mais. Eu me conheço. Sei da minha dedicação e vou voltar, trabalhar na sarjeta com a minha equipe e ver o que podemos fazer a seguir para melhorar o nosso jogo e voltar com mais força.

“Porque esta noite foi um medo da água, e eu sei a temperatura da água agora. Estou me preparando para vir aqui e assumir.”

Houve elogios quase universais sobre os ombros de Ngannou por seu desempenho impressionante no sábado, embora isso ainda não substitua seu desejo de vencer.

Ele chegou perto, mas Ngannou ainda terminou a noite com uma derrota em seu histórico.

“Eu realmente pretendia vir aqui e voltar para casa com a vitória”, disse Ngannou. “Eu queria a vitória. A prova não era apenas vir aqui, boxear e voltar para casa. Foi para vencer. O ‘W’ é sempre doce.”

Dito isso, Ngannou não pôde ignorar a jornada inspiradora que fez para terminar nesta posição e quase derrotar o peso pesado número 1 do boxe. De sem-teto nas ruas da França a se tornar campeão dos pesos pesados ​​do UFC e agora quase conseguindo a virada do século, Ngannou ainda mantém a cabeça erguida depois de viver esse último sonho.

“Esta noite foi uma questão de dedicação e determinação”, disse Ngannou. “Esta noite foi sobre esperança. Esta noite foi sobre fé em mim mesmo, no meu sonho, no meu objetivo. Esta noite foi para provar a todos os que duvidam [they are wrong]. Esta noite era para ganhar alguma autoconfiança em mim mesmo novamente. Continuar como atleta e tentar divulgar meu nome.”