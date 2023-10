French Montana afirma que jato particular foi revistado em busca de drogas na Colômbia

Montana francesa está voando em um voo privado, mas seus planos de viagem ainda trazem dores de cabeça… porque ele diz que as autoridades na Colômbia revistaram seu jato em busca de narcóticos.

O rapper diz que estava tentando voar para fora do país sul-americano na terça-feira, mas ficou preso no aeroporto enquanto policiais vasculhavam seu avião em busca de cocaína.

French postou um vídeo de seu encontro com as autoridades, e você vê um punhado de policiais passando pelo avião junto com um cachorro farejador de drogas.