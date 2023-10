Fretadão PROCURA colaboradores de forma PRESENCIAL e REMOTA

A Fretadão, empresa do setor de mobilidade que está revolucionando a maneira como as pessoas se locomovem por todo o Brasil, está com ótimas vagas abertas no mercado de trabalho. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, veja quais são as opções de emprego disponíveis:

Analista de Atendimento I (CX) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Atendimento II – Trabalho Remoto;

Analista de Pré-vendas II – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Pré-vendas – SDR III – Trabalho Remoto – Efetivo;

Coordenador (a) de Operações III – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Coordenador (a) I – Presencial – Jundiaí – SP – Efetivo;

Estagiário (a) em Relacionamento Operacional – São Paulo – SP e Remoto – Estágio;

Analista de Atendimento (PCD) – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos;

Pessoa Analista de Relacionamento Operacional – São Paulo – SP e Remoto- Efetivo;

Pessoa Analista de Roteirização – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Consultor (a) Comercial – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Fretadão

Dando mais detalhes, podemos frisar que a Fretadão nasceu com o objetivo de ser a referência e líder do mercado brasileiro em soluções para mobilidade corporativa, atendendo diariamente 1 milhão de passageiros até 2033. Em resumo, trata-se de uma solução de mobilidade corporativa que integra as principais necessidades de transporte de pessoas de uma empresa.

Além disso, impacta milhares de pessoas com suas soluções, fornecendo mobilidade para as maiores empresas do Brasil, gerando renda e oportunidades para pequenos e médios transportadores. Posto isso, a missão da empresa é transformar positivamente a experiência de passageiros, parceiros, clientes e colaboradores por meio da tecnologia e disrupção aplicadas à mobilidade urbana.

Como enviar o portfólio?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



