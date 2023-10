Fritar salgadinho sem estourar certamente é o desejo de muitas pessoas que amam cozinhar. Isso porque, quando se trata de frituras, é necessário conhecer os segredos para deixar os alimentos no ponto certo.

Dessa forma, para que você saiba qual é a maneira mais simples e eficiente de fritar os deliciosos salgadinhos sem que eles estourem, reunimos algumas dicas maravilhosas para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para saber tudo o que precisa sobre esse assunto!

Frite salgadinho sem estourar fazendo da forma certa

Conforme mencionado acima, fritar salgadinho sem estourar é uma dúvida comum para muitas pessoas que desejam aproveitar ao máximo essa deliciosa opção de petisco.

No entanto, é preciso atenção, cuidado, e é claro, alguns macetes para deixar os salgadinhos sequinhos e crocantes.

Assim sendo, se você também tem essa dúvida, confira abaixo algumas orientações de como fritar seus salgadinhos da forma certa para que eles não estourem:

Escolha a temperatura ideal

Primeiramente, é necessário entender que a temperatura do óleo é crucial para evitar que os salgadinhos estourem. Desse modo, evite colocar os salgadinhos em óleo muito quente, pois isso fará com que eles cozinhem muito rápido, estourem e fiquem com o interior cru.

Sendo assim, prefira uma temperatura moderada, entre 160°C e 180°C, para garantir a fritura uniforme e evitar estouros.

Conheça o ponto ideal da massa

Além da temperatura do óleo, também é essencial observar o ponto da massa do salgadinho.

Dessa forma, certifique-se de que a massa esteja bem misturada e homogênea antes de começar a fritura. Isso porque, caso contrário, ingredientes como fermento ou bicarbonato de sódio podem causar estouros indesejados.

Utilize óleo de qualidade

Escolha um óleo com bom poder de aquecimento e alto ponto de fumaça, como óleo de milho ou girassol. Evite óleos com sabor forte, como azeite ou óleo de oliva, pois isso pode interferir no sabor do salgadinho.

Além disso, limpe o óleo regularmente para evitar que resíduos se acumulem e prejudiquem o resultado final de suas frituras.

Não encha demais a panela

Uma das principais causas dos estouros é a superlotação da panela. Acontece que colocar muitos salgadinhos ao mesmo tempo pode fazer com que eles grudem uns nos outros e estourem.

Portanto, frite em pequenas quantidades por vez, permitindo que os salgadinhos tenham espaço suficiente para se expandir durante a fritura.

Use uma peneira ou escumadeira

Quando retirar os salgadinhos do óleo, utilize uma peneira ou escumadeira para escorrer o excesso. Assim, isso ajudará a remover o óleo em excesso, deixando os salgadinhos mais leves e reduzindo as chances de estouro.

Além disso, quanto menos você deixar os alimentos imersos, mais eles ficarão encharcados.

Dessa maneira, uma boa prática é usar papel toalha para absorver o excesso e manter a crocância dos salgadinhos.

Não tampe a panela

Durante a fritura, é importante não tampar a panela. Isso ocorre porque ao tampar, a umidade pode se acumular dentro da panela e causar estouros.

Além disso, deixar a panela aberta permite a evaporação da umidade, resultando em salgadinhos mais crocantes e saborosos e reduzindo o risco de estouros.

Evite mexer os salgadinhos na panela

Ao mexer os salgadinhos durante a fritura, pode ocorrer a aglutinação e o aumento de chances de estouro. Sendo assim, espere até que eles estejam dourados de um lado antes de virá-los cuidadosamente com a ajuda de uma escumadeira ou pinças.

Descongele os salgadinhos antes de fritar

Se estiver fritando salgadinhos congelados, certifique-se de descongelá-los completamente antes de iniciar o processo de fritura. Salgadinhos congelados contribuem para o aumento da temperatura do óleo e, consequentemente, aumentam as chances de estouro.

Atenção aos ingredientes dos salgadinhos

Ademais, adicionar os ingredientes com cuidado e aos poucos a massa do salgadinho faz com que ela fique mais homogênea e, consequentemente, fique menos bolhas de ar, que faz com que os salgadinhos estourem no óleo.

Dessa maneira, evite colocar quantidades excessivas de ingredientes úmidos, como água ou leite, pois isso pode deixar a massa mais úmida.

Teste antes de fritar em grande quantidade

Por fim, caso esteja seguindo uma nova receita ou ainda não esteja seguro sobre o ponto de fritura dos salgadinhos, faça um teste com uma pequena quantidade antes de fritar em grande escala. Isso permitirá que você identifique e corrija possíveis problemas antes de gastar ingredientes em grande quantidade.

Além disso, a mistura incorreta dos ingredientes pode resultar em uma massa mais porosa e úmida, o que faz com que aconteçam os estouros.

Agora que você já sabe como fritar salgadinhos sem estourar, siga as orientações e tenha petiscos deliciosos sem trabalho e sem bagunça!