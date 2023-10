Funcionários da turnê de Lizzo vêm em sua defesa no processo do Dancer Banana Sex Show

LizzoA equipe da turnê a apoia no processo de assédio sexual movido contra a cantora por alguns ex-dançarinos… dizendo que Lizzo promoveu um ambiente positivo e nunca forçou ninguém a ir a shows de sexo que não quisesse.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, 18 membros independentes da companhia de turnê de Lizzo escreveram declarações apoiando Lizzo e contestando as reivindicações feitas contra ela por três de seus ex-dançarinos… Arianna Davis, Cristal Williams dar Noelle Rodriguez.

Kiara Amarraçãouma dançarina da turnê, está rebatendo as alegações de que havia uma regra tácita sobre enfrentar punição por não sair com Lizzo quando convidado – como afirmam os dançarinos em seus trajes.

Ela diz: “Essa afirmação também não faz sentido porque muitos dos dançarinos (inclusive eu) não foram ao Bananenbar naquela noite e ainda temos nosso trabalho dançando com Lizzo”.

Lembre-se… Bananenbar apresenta o famoso show de sexo com bananas em Amsterdã, e é onde o dançarinos processando Lizzo afirmam que ela os denegriu sexualmente ao supostamente forçá-los a tocar nos artistas nus.

Melissa Locke, outra dançarina, diz que se lembra de ter conversado com dois dos acusadores de Lizzo, Davis e Rodriguez, na manhã seguinte ao passeio no Banananbar. Ela diz: “Eles nunca disseram que se sentiam desconfortáveis ​​ou pressionados. Eles ficaram muito entusiasmados com a ótima noite que tiveram.”

Melissa acrescenta… “Lembro-me de dizer a eles: ‘Parece muito divertido, gostaria que vocês tivessem me acordado para ir com vocês’. Eles concordaram que foi uma noite divertida e me disseram que depois saíram no Distrito da Luz Vermelha. Eles não reclamaram nem pareceram chateados de forma alguma.

Davis afirma que Lizzo a envergonhou por ganhar peso e usou a admissão de um distúrbio alimentar para justificar demiti-la, mas dois outros dançarinos dizem que não acreditam.



Alan Walkerque começou a dançar em turnê depois que os acusadores saíram, diz … “Na minha experiência, não houve absolutamente nenhuma vergonha corporal durante a turnê. Já experimentei discriminação racial, assédio sexual e vergonha corporal nesta indústria, mas nunca enquanto trabalhava com Lizzo. Na verdade, a turnê de Lizzo pareceu o oposto de muitas experiências negativas que tive como dançarina.”

Bancos Asiáticos apoia Alaini, dizendo … “Eu fui a maior dançarina da turnê. Lizzo sempre se esforçou para me fazer sentir segura e confiante em meu corpo, inclusive certificando-se de que eu estava confortável em todas as roupas do show. .”

Zuri Applebyo baixista, diz que Davis nunca teve vergonha de ser gordo… “Ao contrário, todos na turnê estavam genuinamente preocupados com Davis, não porque ela tivesse ganhado peso, mas porque ela era negligente com suas performances, sua higiene e sua saúde.”

Chawnta Van, uma dançarina, diz que nunca experimentou ou testemunhou racismo em turnê. Ela diz que Lizzo apoia e capacita as mulheres negras e “nunca toleraria qualquer racismo em turnê”.



Os acusadores de Lizzo afirmam que tiveram que recusar outros shows de dança durante as pausas da turnê… mas Chawnta diz que os dançarinos tinham uma remuneração pela qual receberiam uma porcentagem de sua taxa semanal quando a turnê fosse pausada, e ainda poderiam agendar outros shows quando Lizzo não teve show.

Lembre-se… Noelle afirma que temia que Lizzo a atacasse fisicamente durante uma reunião em 3 de maio, onde ela renunciou, mas outra dançarina que diz que estava lá afirma: “Lizzo nunca chegou perto de Rodriguez ou na cara dela”.



O gerente assistente de turnê, Molly Gordondiz que Crystal foi demitida por desempenho, atrasos e restrições orçamentárias… e ela diz que Crystal implorou para sair em turnê depois de ser expulsa.