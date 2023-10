Gafor está com MAIS DE 40 VAGAS ABERTAS; Veja os cargos!

A Gafor, empresa de transporte e logística que procura profissionais que tragam soluções para os desafios do dia a dia, está com ótimas vagas de emprego em aberto. Dito isso, veja quais são os cargos ofertados no presente momento:

Ajudante Geral – Barra Do Riacho – ES e Três Lagoas – MS – Efetivo;

Analista Administrativo – Jacareí – SP – Efetivo;

Analista Administrativo JR – Barueri – SP – Efetivo;

Analista da Qualidade SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Operações – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Projetos Logísticos – Matriz – SP – Efetivo;

Assistente administrativo – Jacareí – SP – Efetivo;

Assistente de Operações – Barueri – SP – Efetivo;

Auxiliar de Operações – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – SP – Banco de talentos;

Controlador de Transporte – Jacareí – SP – Efetivo;

Coordenador de Manutenção Florestal – Matriz – SP – Efetivo;

Desenvolvedor ADVPL – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário em RH – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Líder de Campo – Pilar do Sul – SP – Efetivo;

Motorista Abastecedor – Telêmaco Borba – PR – Efetivo;

Motorista Carreteiro – Pilar do Sul – SP – Efetivo;

Motorista de Van – São Paulo – SP – Efetivo;

Motorista – Conceição da Barra – ES – Efetivo;

Motorista Monitor – Itaobim – MG – Efetivo;

Motorista Operador – Três Lagoas – MS – Efetivo;

Operador de Equipamentos Móveis – Jacareí – SP – Efetivo;

Supervisor de Manutenção – Telêmaco Borba – PR – Efetivo;

Supervisor Operações – Barueri – SP – Efetivo.

Mais sobre a Gafor

Contando mais sobre a companhia, a Gafor iniciou suas atividades em 1951, no ramo de transportes rodoviários, utilizando como combustível a ética, o respeito à vida, a determinação e a consciência ambiental.

Ao longo dos anos, a empresa expandiu seus negócios para todas as etapas da cadeia de suprimentos, sempre oferecendo soluções inovadoras, atuando de maneira responsável, respeitando integralmente as leis, normas e práticas de segurança, saúde e meio ambiente.

Hoje, a Gafor conta com mais de 40 unidades no Brasil, além de estruturas operacionais na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai.

Como se inscrever?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Gafor, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Você também pode gostar:

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. Não fique aí parado (a) e veja tudo sobre o nosso país!