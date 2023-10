Garmin Connect não funciona? Guia passo a passo para resolver

No que diz respeito a relógios de qualidade premium, a Garmin está claramente um passo à frente de qualquer outra marca. Nos últimos anos, o valor de mercado da Garmin aumentou no setor de smartwatches. Não há dúvida de que a Garmin é uma das marcas de smartwatch mais confiáveis ​​do mundo atualmente. O dispositivo vestível pode exibir sua frequência cardíaca, nível de estresse e bateria corporal, entre outras coisas.

No entanto, o seu relógio de fitness Garmin é capaz de muito mais do que apenas monitorar sua saúde. Você precisará usar o aplicativo oficial para usar esse recurso. No entanto, a má notícia é que muitos usuários começaram a relatar que não conseguem usar o aplicativo porque o aplicativo Garmin Connect não está funcionando. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Então, vamos conversar mais sobre esse problema e ver se conseguimos resolvê-lo.

Por que o aplicativo Garmin Connect não funciona?

Existem vários motivos pelos quais o Garmin Connect pode não estar funcionando, incluindo:

É possível que o Garmin Connect tenha uma falha ou bug.

Há um problema com seu dispositivo e com o Garmin Connect.

No seu dispositivo, você está usando uma VPN.

Seu dispositivo móvel foi configurado para o modo de baixo consumo de dados.

Já faz muito tempo que você atualizou o Garmin Connect.

Dados ou Wi-Fi não estão funcionando corretamente.

Como consertar o Garmin Connect que não funciona

Então, aqui estão algumas correções que você pode tentar para resolver o problema do Garmin Connect Not Working:

Verifique a compatibilidade do seu dispositivo com o aplicativo Garmin Connect

Você deve primeiro verificar a compatibilidade do seu dispositivo com o aplicativo Garmin Connect se o aplicativo Garmin Connect não estiver funcionando no seu dispositivo.

O aplicativo Garmin Connect funcionará bem em outro dispositivo se o seu dispositivo não for compatível com o aplicativo Garmin Connect. Se o seu dispositivo não for compatível com o aplicativo Garmin Connect, use outro dispositivo que seja compatível com o aplicativo Garmin Connect.

Verifique se há uma conexão estável com a Internet

Conexões de Internet instáveis ​​podem ser um dos principais motivos pelos quais seu aplicativo Garmin Connect não funciona. Para garantir uma conexão estável à Internet, o primeiro passo é verificá-la e confirmá-la.

Se o problema do aplicativo Garmin Connect estiver relacionado à sua conexão, tente alternar entre Wi-Fi e dados móveis. Para saber mais sobre seu provedor de serviços, recomendamos entrar em contato com ele.

Você deve verificar a velocidade da sua internet. Certifique-se de que seus dados móveis estejam ligados e desligados ou verifique seu roteador se estiver usando uma rede sem fio. No entanto, você também pode tentar mudar de uma rede móvel para uma rede Wi-Fi ou de uma rede móvel para uma rede Wi-Fi.

Reinicie tudo

É a solução mais confiável e eficaz que você deve tentar antes de tentar qualquer outra coisa. Leva apenas alguns segundos para assistir se você desligar o smartphone. Feito isso, ligue-o novamente e espere um pouco.

Depois de fazer isso, conecte seu relógio Garmin ao smartphone usando o aplicativo Garmin Connect e seu relógio estará conectado. Enquanto isso, se você não tiver sucesso fazendo isso, não se preocupe! Para corrigir esse erro, temos mais soluções. Vamos agora passar para a próxima correção.

Foi observado que esse tipo de problema pode ocorrer quando atualizações pendentes estão aguardando. Para evitar esse problema, você deve certificar-se de que seu aplicativo esteja atualizado e que a versão mais recente esteja sendo usada.

Você pode verificar se há atualizações pendentes pesquisando Garmin Connect na Play Store ou App Store. Você pode então escolher o aplicativo Garmin para conectar nos resultados da pesquisa. Além disso, você verá um botão de atualização em vez do botão abrir se houver alguma atualização disponível.

Portanto, você só precisa clicar no botão de atualização e esperar que termine. Depois de fazer isso, tente conectar-se novamente e veja se agora ele se conecta. Caso contrário, passe para a próxima solução possível.

Desativar VPN

Talvez você não consiga acessar o aplicativo Garmin Connect se estiver usando VPN no seu dispositivo e ele estiver ativado quando você tentar fazer login.

Para resolver o problema do aplicativo Garmin Connect, primeiro desative a VPN no seu dispositivo e, em seguida, verifique se o aplicativo funciona.

Limpar cache do aplicativo Garmin Connect

Na maioria das vezes, limpar o cache do aplicativo resolverá um problema com o aplicativo Garmin Connect. Portanto, para corrigir o problema do aplicativo Garmin Connect, limpe o cache. Para limpar o cache do aplicativo Garmin Connect, siga estas etapas: No entanto, para limpar o cache do aplicativo Garmin Connect, siga estas etapas:

No dispositivo, abra o “ Configurações ” cardápio. Depois, role para baixo e toque em “ Aplicativos ” ou “ Gerente de aplicação “. Para limpar o cache de um aplicativo, toque nele. Clique em “ Armazenar ” ou “ Uso de armazenamento “. Existem duas opções: “ Apagar os dados ” e “ Limpar cache “. Toque em “Limpar cache.” Clique em “ OK ” confirmar.

Reparar o seu relógio de fitness Garmin

A primeira etapa é desinstalar o Garmin Connect IQ.

Não se preocupe com o telefone no seu relógio de fitness Garmin.

Navegue até as configurações de Bluetooth em seu smartphone.

Esqueça o aparelho e procure o seu relógio Garmin.

Reinstale o Garmin Connect IQ.

Se você possui um relógio Garmin, deverá consertá-lo.

Às vezes, versões antigas do aplicativo Garmin Connect não funcionam perfeitamente; você precisa atualizá-los com a versão mais recente para corrigir o problema. É possível que o aplicativo Garmin Connect não funcione corretamente se estiver desatualizado.

Da mesma forma, atualizar o aplicativo Garmin Connect corrigirá todos os bugs conhecidos pela equipe de suporte do Garmin Connect nas versões anteriores do aplicativo. Além disso, se desejar, você pode configurar uma atualização automática do aplicativo para mantê-lo sempre atualizado e livre de bugs.

Reinstale o aplicativo Garmin Connect

Ao reinstalar o aplicativo Garmin Connect, você poderá resolver problemas de funcionamento do Garmin Connect. É muito fácil fazer isso. Aqui estão alguns pontos que você deve ter em mente.

Nas configurações do seu telefone, vá para ‘ Configurações ‘.

Navegue até o ‘ Aplicativos ‘ cardápio.

Procurar ‘ Garmin Conectar ‘ agora.

Ao encontrar este aplicativo, desinstale-o.

Vá para a Google Play Store para reinstalar.

Localize o Garmin Connect aqui. Seu aplicativo será instalado assim que você o localizar.

Você precisará fazer login na sua conta Garmin Connect novamente após reinstalá-la.

Você deve, portanto, certificar-se de ter seu nome de usuário e senha em mãos.

De qualquer forma, é isso da nossa parte sobre como consertar o Problema com Garmin Connect que não funciona. Esperamos que este guia tenha sido útil. Para mais informações, comente abaixo e nos informe.

