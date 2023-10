Garoppolo aceita a culpa pelo mau desempenho na derrota de Las Vegas para Detroit

J.immy Garappolo não tentou se esquivar da culpa na noite de segunda-feira.

Ele sabia que seu fraco desempenho era o maior motivo pelo qual os Las Vegas Raiders não conseguiram uma reviravolta na estrada contra o Leões de Detroit.

Ao retornar de uma lesão nas costas, Garappolo completou apenas 10 passes para 126 jardas e lançou uma interceptação importante no primeiro tempo.

“Há dias bons e dias ruins nesta liga, e esse foi definitivamente ruim”, disse ele após a derrota dos Raiders por 26-14. “Não há como amenizar a situação – eu precisava ser melhor para dar uma chance aos meus companheiros.”

No primeiro quarto, com os Lions vencendo por 3 a 0, o linebacker de Las Vegas, Josh Masterson, despojou o recebedor Josh Reynolds, dando aos Raiders a bola no Detroit 26.

Na jogada seguinte, Garoppolo procurou Davante Adams na linha lateral direita, mas o passe flutuou para os braços do safety do Lions, Kerby Joseph, na end zone.

Apesar da perda de tempo, Garoppolo lidera a NFL com nove interceptações.

“Há muitas coisas envolvidas nas interceptações”, disse o técnico dos Raiders, Josh McDaniels. “Mas no final das contas, precisamos de um quarterback que saiba que temos que cuidar da bola.”

Os Lions lançaram 486 jardas de ataque, mas os Raiders forçaram três reviravoltas – incluindo uma pick-6 do cornerback Marcus Peters. A ofensiva não conseguiu aproveitar.

“Tivemos quatro paragens na zona vermelha e três reviravoltas, por isso tivemos oportunidades esta noite”, disse McDaniels. “Mas não conseguimos fazer nenhuma jogada no jogo de passes.”

Garoppolo não completou um passe para um wide receiver no primeiro tempo e derrubou Adams duas vezes no segundo tempo, quando ele estava atrás da secundária dos Leões. Após o segundo erro, Adams bateu o capacete na grama antes de se sentar no banco.

O quarterback dos Raiders terminou o jogo com 89 jardas de ataque, graças a seis sacks para 49 jardas, uma semana depois de Detroit permitir que Lamar Jackson marcasse 393.

“Temos um grupo muito talentoso naquele vestiário, caras que podem fazer tantas coisas diferentes se colocarmos a bola no espaço”, disse Garoppolo. “Mas tenho que ir lá e aproveitar essas situações. Houve muitas pequenas coisas, mas tudo se resume a ter que jogar um futebol melhor.”

Josh Jacobs não foi capaz de dar brilho ao jogo corrido, com exceção de uma tentativa no segundo quarto. Ele carregou a bola sete vezes para 38 jardas nessa posse de bola, culminando com um touchdown de três jardas que levou Las Vegas a 9-7.

No resto do jogo, porém, ele correu sete vezes para 23 jardas.

“Temos que analisar cada parte do nosso ataque, porque não somos produtivos o suficiente”, disse McDaniels. “Obviamente, é preciso somar pontos para vencer jogos, e não estamos fazendo isso. Ainda resta muito futebol, mas temos que descobrir uma maneira melhor de fazer as coisas.

“Acho que podemos fazer isso.”