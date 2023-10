GÁS DE COZINHA com aumento de 3,5%? Entenda

O preço do gás de cozinha sofreu um novo aumento na Bahia, no mês de outubro. De acordo com a Acelen, que administra a Refinaria Mataripe, o aumento é de 3,5% do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para as distribuidoras, o que resultará em um repasse do valor para o consumidor final. Esse aumento impactará principalmente aqueles que utilizam o botijão de 13 kg, que terão que pagar R$ 2 a mais pelo produto.

O Impacto do aumento do Gás de Cozinha no Consumidor

Segundo o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sindrevgas), o preço estimado do botijão de gás de cozinha de 13 kg na região de Salvador e região metropolitana será de aproximadamente R$ 130. Vale ressaltar que esse é o quinto aumento do ano, e o sindicato estima que a Bahia conta com cerca de seis mil revendedores.

Os aumentos no preço do gás de cozinha na Bahia são uma consequência de diversos fatores, como o custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, a cotação do dólar e o frete. Esses aspectos podem variar para cima ou para baixo, influenciando diretamente no valor final do produto.

Cronologia dos Aumentos do Gás de Cozinha em 2023

Acompanhando a evolução do preço do gás de cozinha na Bahia ao longo do ano de 2023, podemos observar os seguintes valores:

Mês Valor do Gás de Cozinha (Refinaria para Distribuidores) Janeiro R$ 6,70 (redução) Fevereiro R$ 3,81 (aumento) Março R$ 1,95 (aumento) Abril R$ 4,28 (redução) Abril R$ 7,11 (aumento de imposto) Maio R$ 5,31 (redução) Junho R$ 4,11 (redução) Julho R$ 2,89 (redução) Agosto Estabilidade Setembro R$ 3,50 (aumento por dissídio coletivo) Outubro R$ 2,60 (aumento)

É importante destacar que esses valores correspondem à relação entre a refinaria e os distribuidores, e o preço final para o consumidor é influenciado pelos custos adicionais, como transporte e margem de lucro das revendas.

Fatores que Influenciam o Preço do Gás de Cozinha



O preço do gás de cozinha é influenciado por uma série de fatores, que vão desde o custo do petróleo no mercado internacional até a logística de distribuição. Alguns dos principais fatores incluem:

Custo do Petróleo

O preço do petróleo é um dos principais componentes para determinar o valor do gás de cozinha. Como o petróleo é adquirido a preços internacionais, qualquer oscilação no mercado internacional pode impactar diretamente no preço final do GLP.

Cotação do Dólar

A cotação do dólar também exerce uma influência significativa no preço do gás de cozinha. Como o petróleo é cotado em dólar, qualquer variação na taxa de câmbio pode afetar o valor final do produto.

Frete

O frete é outro fator que impacta no preço do gás de cozinha, principalmente em um país de dimensões continentais como o Brasil. O custo de transporte do produto até os pontos de venda também é levado em consideração na precificação.

Margem de Lucro

Além dos fatores mencionados acima, é importante considerar a margem de lucro das revendas. Cada etapa da cadeia de distribuição do gás de cozinha agrega um valor ao produto, para cobrir os custos operacionais e garantir a sustentabilidade dos negócios.

Esteja atento às variações de preço

O aumento do preço do gás de cozinha na Bahia é uma realidade que impacta diretamente o consumidor final. Os reajustes são determinados levando em consideração variáveis como o custo do petróleo, a cotação do dólar e o frete, podendo variar para cima ou para baixo ao longo do tempo.

É importante estar atento a essas variações e buscar alternativas para reduzir o consumo de gás de cozinha, como a adoção de medidas de eficiência energética e o uso de outros métodos de cocção, como o fogão elétrico. Além disso, é fundamental acompanhar as notícias e informações sobre o tema para entender melhor os motivos dos aumentos e as perspectivas para o futuro.