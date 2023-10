Gastos ocultos que AUMENTAM a conta de energia: Conheça quais são!

Estar atento aos gastos ocultos que aumentam a conta de energia é muito importante para não exagerar no consumo e não ter contas elevadíssimas para pagar no fim do mês. Afinal, cada economia pode fazer a diferença, concorda?

Pensando nisso, preparamos este conteúdo com uma série de considerações para que você possa refletir sobre esse assunto, a fim de analisar se há um grande consumo de energia na sua casa. Acompanhe!

Gastos ocultos que AUMENTAM a conta de energia

Você sente que, todos os meses, tenta economizar um pouco mais na energia elétrica, mas sempre se frustra quando a conta de luz chega? Saiba que você não é o único a se sentir assim.

Muitas pessoas lidam com essa frustração por um grande motivo: nem sempre conhecem os gastos ocultos que aumentam a conta de energia. Por isso, verifique se as situações abaixo não estão prejudicando as suas economizas:

1. Aparelho em stand-by

Talvez você até tenha ouvido falar disso, mas nem sempre levou a sério. Afinal, até que ponto um pequeno consumo de um aparelho ligado constantemente na tomada é ruim? Pois bem, sempre pode ser encarado como negativo.

Embora um único aparelho possa não gastar tanta energia assim, a somatória de diversos tipos de equipamento ligados na tomada pode não ser tão positiva.

E quando pensamos em economizar, cada real pode fazer a diferença, concorda? Por isso, evite deixar os aparelhos em stand-by 24 horas por dia.



2. Falta de manutenção energética

A falta de manutenção energética é um dos principais gastos ocultos que aumentam a conta de energia. Isso porque, quando a manutenção não está em dia, você pode correr o risco de determinados equipamentos precisarem de mais energia para funcionar bem, gastando mais na sua conta de luz.

O sistema elétrico precisa de manutenção para manter a chamada “eficiência energética”. Caso contrário, corre-se o risco de não usar a energia da melhor maneira, consumindo mais.

3. Uso exagerado de máquina de lavar

A máquina de lavar, sem dúvidas, é essencial hoje em dia. Porém, você sabia que ela pode ser a responsável por gastos ocultos que aumentam a conta de energia? Pois é! Isso porque, se você usa a máquina para lavar poucas peças de roupa, consequentemente pode estar usando-a mais vezes na semana.

Esse consumo elevado pode causar prejuízos na conta de luz e até mesmo de água. Portanto, preferir juntar mais roupa é um caminho para economizar mais.

4. Ar condicionado sem manutenção

Por fim, outro consumo muitas vezes negligenciado é o ar condicionado sem manutenção. Há quem acredite que o ar não precisa de limpezas periódicas, e que ele é capaz de funcionar bem apesar disso.

Porém, a verdade é que ele pode ter dificuldade para cumprir a sua função, o que gera um consumo cada vez maior de energia elétrica.

Por isso, nada de negligenciar a necessidade de manutenção dos seus aparelhos, caso queira economizar mais ao longo do mês.