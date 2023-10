Gene Simmons e Paul Stanley processados ​​pela morte do KISS Guitar Tech no COVID

Lendas do KISS Gene Simmons dar Paulo Stanley estão sendo levados ao tribunal pela morte de um de seus técnicos de guitarra de longa data no COVID… e sua família diz que tudo começou com Paul.

De acordo com um novo processo, obtido pelo TMZ, a família do falecido técnico de guitarra do KISS Francisco Stueber diz que morreu alguns dias depois de contratar COVID durante uma turnê com a banda em outubro de 2021.