George Kittle, do 49ers, pode ser multado por mensagem profana dirigida aos Cowboys em camiseta

TA NFL está considerando uma multa para George Kittleo limite apertado para o São Francisco 49erspor levantar o uniforme durante o jogo de domingo à noite para revelar uma mensagem profana sobre o Dallas Cowboys em sua camiseta por baixo. De acordo com Adam Schefter da ESPN, a liga pode descontar aos jogadores US$ 10.927 por mensagens pessoais de acordo com o cronograma de 2023. A camiseta de Kittle dizia: “F ** k Dallas”.

Gatinho teve motivos para comemorar ao marcar três touchdowns na vitória dos 49ers por 42-10 sobre o Vaqueiros. Sua camisa foi levantada depois Jordan MasonA corrida de touchdown de 26 jardas com 13:59 restantes foi apenas uma das maneiras pelas quais ele expressou seu entusiasmo. Porém, foi sua camiseta que chamou a atenção de todos.

Em entrevista ao “O show de Pat McAfee“na segunda-feira, Kittle revelou que se inspirou no ex-linebacker do 49ers Gary Plummerque usou uma camiseta semelhante durante o Jogo do campeonato NFC de 1994 vitória sobre os Cowboys. Kittle afirmou que não tinha intenção de ofender ninguém e que foi apenas uma coincidência a camiseta aparecer em seu peito Futebol de domingo à noite.

“Existem algumas coisas que precisam ser usadas para a franquia, e acho que é apenas uma coincidência que isso tenha aparecido no meu peito no Sunday Night Football”, disse Kittle.

Parsons de Dallas diz que Kittle está tornando as coisas pessoais

Linebacker dos Cowboys Micah Parsons não gostou da camiseta de Kittle e o chamou em seu podcast de segunda-feira, “The Edge with Micah Parsons”.

“Sinto que ele está tornando isso muito mais pessoal do que deveria ser”, disse Parsons. “Kittle é meu cara, mas vou dizer o seguinte: ria agora, chore depois. Temos algo para isso, apenas confie. Se os vermos novamente, apenas confie… Você vai tornar isso pessoal? Podemos torne isso pessoal.”

O vaivém entre Kittle e Parsons reacendeu uma das grandes rivalidades da NFL e fez com que quase todos, incluindo os Cowboys, esperassem uma revanche na pós-temporada.

Embora Kittle possa enfrentar uma multa da liga, parece que ele não se arrepende de sua camiseta e da mensagem que ela transmitia. Quanto aos Cowboys, eles terão que esperar para ver.

Se eles tiverem a chance de vingança nos playoffs.