George Kittle e Brock Purdy dos Niners humilham a defesa do Dallas no SNF

Brock Purdy lançou três de seus quatro passes para touchdown para George Kittle e o San Francisco 49ers ampliaram seu domínio sobre o Dallas Cowboys com uma vitória por 42-10 no domingo à noite.

Os Niners (5-0) eliminaram os Cowboys dos playoffs em jogos acirrados nas últimas duas temporadas, adicionando intriga a este confronto no início da temporada entre supostos candidatos.

A revanche não foi nem perto.

Os Niners lideraram por 14-0 antes dos Cowboys terem sua primeira derrota da noite e nunca foram realmente ameaçados no caminho para igualar o recorde da franquia com sua 15ª vitória consecutiva na temporada regular e ganhando seu quinto jogo como titular por 5-0.

Purdy calmamente desmontou a defesa mais mesquinha da liga para melhorar para 10-0 como titular na NFL e a defesa de São Francisco dificultou a vida de Dak Prescott a noite toda.

Prescott foi demitido três vezes e interceptou a cobertura dupla depois que Dallas ficou para trás por 28-10 no terceiro quarto. Ele lançou mais duas interceptações no quarto período, com seu único destaque vindo de um passe de TD de 26 jardas para KaVontae Turpin no segundo período.

Foi a derrota mais desigual do Dallas desde a derrota por 49-17 para o New Orleans em 2013.

Purdy novamente estava quase livre de erros. Uma semana depois de lançar apenas um passe incompleto na vitória sobre o Arizona, ele repetidamente encontrou oportunidades no campo para Brandon Aiyuk, Deebo Samuel e especialmente Kittle.

Purdy terminou 17 de 24 para 252 jardas e não fez nenhuma interceptação durante toda a temporada. Ele acertou um passe TD de 19 jardas para Kittle no lance de abertura, um passe de 38 jardas no início do segundo quarto em um piscar de pulga reverso e depois um passe de 10 jardas para encerrar o jogo no terceiro quarto.

Kittle se tornou o primeiro jogador do Niners com três recepções de TD em um jogo desde Vernon Davis em 2009.

Purdy adicionou um passe TD de 1 jarda para Kyle Juszczyk no quarto período.

Os 49ers não perderam tempo em entrar no tabuleiro

Os Niners deram o chute inicial e dirigiram 75 jardas em sete jogadas para marcar em um passe de 19 jardas de Purdy para Kittle para assumir a liderança. San Francisco tem quatro TDs e um field goal na abertura desta temporada, com 31 pontos na liderança da liga.

Os 49ers foram igualmente duros na defesa no início, mantendo Dallas a 6 jardas no primeiro quarto e nenhuma primeira descida por mais de 17 minutos.

McCaffrey continua sua seqüência de gols

McCaffrey marcou em uma corrida de 1 jarda no segundo quarto, depois de perder um fumble perto da linha do gol no início do jogo. Foi o 14º jogo consecutivo em que ele marcou um TD na temporada regular ou nos playoffs. Os únicos jogadores com sequências mais longas são Lenny Moore (17 jogos), OJ Simpson (15) e John Riggins (15).

LESÕES/INATIVOS para Cowboys e 49ers

Cowboys: LB Leighton Vander Esch (pescoço) saiu no quarto período. … CB CJ Goodwin (ombro) e Turpin (tornozelo) deixaram o jogo no primeiro tempo e não voltaram.

49ers: LG Aaron Banks (bíceps) saiu no segundo tempo.

O próximo passo para Cowboys e 49ers

Cowboys: Visite Chargers em 16 de outubro.

49ers: Visite Cleveland no domingo.