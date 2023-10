George Kittle sobre possível multa por causa da camisa F ** k Dallas: Eu faria isso de novo

São Francisco 49ers o tight end George Kittle está antecipando uma multa do NFL por usar uma camisa com mensagem explícita dirigida ao Dallas Cowboys durante seu jogo recente.

Depois de marcar três touchdowns no jogo, Kittle levantou a camisa para revelar uma camiseta azul clara com a mensagem “F ** k Dallas” na frente. Kittle reconheceu que ainda não recebeu nenhuma ação disciplinar oficial da NFL, mas espera ser multado.

Não se arrepende de usar a camisa

Ele explicou que suas ações foram uma homenagem ao antigo 49ers Zagueiro Gary Plummerque vestiu uma camisa semelhante durante um jogo importante em 1994.

“Provavelmente vou receber uma multa” Gatinho disse.

“Adoraria conversar com Gary Plummer e sentir sua vibração.

“Usei uma camiseta personalizada, talvez uma palavra inadequada.

Apesar de ter tido apenas três recepções no jogo, todas as três resultaram em touchdowns. ESPN Adam Schefter informou que a NFL estava considerando uma multa de quase US$ 11.000 por Gatinhomensagem inadequada em sua camisa.