Fvermes Presidente George W. Bush está definido para lançar o primeiro arremesso cerimonial antes do Série Mundial abridor entre o rangers do Texas e a Arizona Diamondbacks na sexta-feira à noite. Este será o quarto primeiro arremesso cerimonial de Bush na World Series, mas o primeiro antes da estreia. O ex-presidente conhece bem o mundo do beisebol, tendo sido dono do Texas Rangers de 1988 a 1994.

Como presidente dos EUA de 2001 a 2009, Bush lançou o primeiro arremesso cerimonial antes do terceiro jogo do Série Mundial de 2001 no Estádio Ianque entre Nova York e Arizona. Com forte segurança após os ataques terroristas de 11 de Setembro, Bush usou um colete à prova de balas.

Apesar da pressão, Bush fez um discurso sólido e até recebeu alguns conselhos de Derek Jeter, dos Yankees. “Não salte, eles vão vaiar você”, disse Jeter a ele. Mais tarde, Bush relembrou o momento com uma risada.

Bush também lançou primeiros arremessos cerimoniais com seu pai, ex- Presidente George HW Bushantes do jogo 4 do Série Mundial 2010 no Texas e antes do Jogo 5 do Série Mundial 2017 em Houston. A família Bush tem uma longa história com o beisebol, tanto com George W. e George HW sendo ex-proprietários do rangers do Texas.

O apanhador do Rangers Hall of Fame, Ivn Rodrguez, estará atrás da base para o arremesso de Bush. A ex-estrela do Rangers, Adrin Beltr, lançará o primeiro arremesso cerimonial antes do jogo 2 para Ferguson Jenkins, membro do Hall da Fama do Rangers.

Quem cantará o hino nacional?

Além dos primeiros arremessos cerimoniais, o vencedor do Grammy DELA cantará o hino nacional antes da abertura, e Pérola Petersono artista nacional de talentos juvenis do Boys & Girls Clubs of America deste ano, irá cantá-la antes do Jogo 2.

O Série Mundial confronto entre os guardas e Diamantes é altamente aguardado, com ambas as equipes apresentando escalações talentosas.

Enquanto os fãs se preparam para a estreia da World Series, há emoção no ar. Os primeiros arremessos cerimoniais e a execução do hino nacional são apenas uma pequena parte do que promete ser uma série inesquecível. Com a participação do ex-presidente George W. Bush nas festividades, certamente será uma noite memorável para os fãs de beisebol de todos os lugares.