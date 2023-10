TA NBA nunca para de nos surpreender. Historicamente grandes estrelas, acostumadas a dominar todas as temporadas, roubam os holofotes década após década.

Jogadores gostam Lebron Jamesque comemora 20 anos na liga americana nesta temporada, Paróquia Robertoque disputou 1.611 partidas, o maior número da história, Abdul Jabarque disputou mais de 1.500 partidas, ocupa o elenco mais glamoroso do esporte.

As vitórias são o motor do esporte. Kareem Abdul-Jabbar ganhou o maior número de jogos na história das competições americanas, com 1.074. Damos uma olhada nos jogadores que ganharam mais jogos em cada década da NBA, de acordo com o StatMuse.

Na década de 1960, o domínio Bill Russel (celtas de Boston), Na década de 1970 Paulo Silas (Phoenix, Boston, Denver e Seattle), na década de 1980, Michael Cooper com o Los Angeles Lakersna década de 1990 Carlos Malone (Jazz de Utah) e Scottie Pippen (búfalos de Chicago e Portland Trail Blazers), na década de 2000, um Tim Duncan que mudou a história do incentivo de São Antôniona década de 2010, Lebron James (Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers) e na década de 2020? Georges Niang!

Os números de Georges Niang

O agora Filadélfia 76ers O atacante é o jogador com mais vitórias desde 2020, abrangendo as últimas três temporadas. Niang tem uma taxa de vitórias de 66,1% nos 383 jogos que disputou nas sete temporadas desde que chegou à NBA (2016/17).

Contando a partir de 1º de janeiro de 2021, início da década de 2020, Niang tem um total de 149 vitórias na temporada regular nas últimas três temporadas. Somando-se a 19 nos playoffs, o atacante de 30 anos, nascido em Massachusetts, tem 168 vitórias, mais do que qualquer outro jogador em toda a NBA.

Estar à frente de estrelas acostumadas a vencer como Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, LeBron James ou Jayson Tatumentre outros, deve-se à grande equipe que encontrou em Utah, sob Quin Snyderno Jazz que terminou em primeiro lugar no Ocidente em 2021/22 (52-50) e o Seis pelotão, com Embiid (atual MVP) e Harden como estrelas, que somou 51 vitórias na última temporada regular.