Georges St-Pierre diz que Nick Diaz será oponente do UFC Fight Pass Invitational, luta cancelada devido a lesões

Um segundo encontro entre Georges St-Pierre e Nick Diaz – desta vez, em luta agarrada – estava previsto para dezembro, mas não acontecerá mais, segundo o ex-campeão meio-médio do UFC.

St-Pierre anunciou anteriormente no UFC International Fight Week deste ano que iria competir no evento UFC Fight Pass Invitational em 14 de dezembro em Las Vegas, mas um oponente não foi nomeado. St-Pierre revelou recentemente quem era o nome reservado aos fãs – junto com a má notícia de que ele não competirá no evento.

“Eles tinham um adversário, o nome dele era Nick Diaz”, disse St-Pierre ao parceiro de transmissão do UFC TSN. “Quem conhece esse esporte sabe que competimos entre si no MMA. Infelizmente, ele está ferido. Acho que ele tem uma lesão no pescoço e eu também me machuquei. Estou com uma lesão no ombro.

“Tenho que esperar algumas semanas para ver se vai precisar de cirurgia, porque algumas coisas estão desgastadas e podem cicatrizar sozinhas, mas quando me machuquei, talvez possa ser mecânico. Tenho que esperar algumas semanas para ver se vou precisar de cirurgia. Infelizmente, será cancelado, talvez adiado [for] o futuro.”

St-Pierre, de 42 anos, é amplamente considerado um dos maiores nomes do esporte de todos os tempos, depois de acumular um impressionante recorde de 26-2 – 20 dessas vitórias dentro do octógono – incluindo a vitória e a defesa do título meio-médio do UFC em diversas ocasiões. e encerrando a carreira vencendo o campeonato dos médios ao finalizar Michael Bisping na luta principal do UFC 217 em novembro de 2017.

Com a empolgação em torno de uma espécie de retorno ao mundo dos esportes de combate, St-Pierre diz que muitos nomes grandes e interessantes foram apresentados a ele, mas parece que Diaz – um de seus maiores rivais, e o homem St- Pierre foi derrotado por decisão unânime no UFC 158 – foi o favorito.

“Houve conversas sobre Nick e Kamaru Usman, em algum momento Demian Maia, Gilbert Burns, mas foi só conversa [because] o cara principal era Nick Diaz”, explicou St-Pierre. “Não sou eu que estou na linha de frente para falar sobre essas coisas. A negociação é feita com meu agente, o nome está aí, e quando tudo estiver acertado vamos embora.”