Gerard Piqué cai do palco em evento, fãs de Shakira chamam isso de Karma

Shakira a presença de palco claramente não influenciou Gerard Piqué durante o relacionamento deles… porque o astro do futebol sofreu uma queda feia de uma plataforma na noite de terça-feira – e os fãs do cantor estão apelidando isso de vingança.

O zagueiro espanhol aposentado estava finalizando um evento para sua nova organização 7 contra 7, a Kings League Américas… quando começou a caminhar em direção à lateral do palco para interagir com seus torcedores.

A multidão acima do palco rapidamente espiou por cima da grade para verificar se o ex-astro do Barcelona estava bem… e segundo relatos, ele conseguiu escapar ileso.

O incidente foi rapidamente compartilhado nas redes sociais… e os fãs de Shakira começaram a postar postagens sobre como tudo era uma vingança por sua separação desagradável do vencedor do Grammy no ano passado.

“Não desrespeite a rainha do palco e espere que o palco respeite você”, disse um usuário do X… enquanto outro acrescentou: “As coisas não têm funcionado para ele desde que Shakira tirou os quadris de lá”.

Claro, Shakira foi uma terra arrasada com seu ex depois que ele veio a público com Clara Chia Martí sete meses após a separação … até mesmo lançando uma música obscena com a famosa frase: “Você trocou uma Ferrari por um Twingo”.