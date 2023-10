Gerente, vendedor, operador de caixa e MUITO MAIS! Confira todas as vagas disponíveis na NATURA

A empresa Natura anuncia que as vagas estão abertas para vários cargos. Entre as disponibilidades podemos encontrar oportunidades para gerência, vendas, caixa e mais.

A gigante dos cosméticos, Natura, está lançando uma incrível oportunidade de carreira para mais de 90 pessoas em todo o Brasil. Se você sonha em trabalhar em uma das empresas mais renomadas do setor, agora é a hora de dar um passo em direção a esse sonho!

Com um vasto leque de posições em aberto, a Natura está à procura de indivíduos talentosos e comprometidos para se juntarem à sua equipe. São mais de 60 vagas na movimentada cidade de São Paulo, além de 14 oportunidades no Rio de Janeiro.

As demais vagas estão distribuídas em várias localidades, então você pode ter a chance de realizar seu potencial em um local que atenda às suas necessidades.

Uma das posições em destaque é a de vendedor, um papel crucial que exige indivíduos comunicativos, responsáveis e proativos.

Você vai trabalhar tanto na loja física quanto online, cuidando do atendimento ao cliente, organizando a loja, promovendo os produtos e alcançando metas mensais. Além disso, você terá a oportunidade de prospectar novos clientes através de ligações e redes sociais, mostrando seu talento em vendas.



Se você é apaixonado pelo mundo da beleza e deseja fazer parte de uma empresa que valoriza seus funcionários, a Natura é o lugar certo para você. Não perca a chance de transformar sua carreira e faça parte dessa equipe incrível! Confira os requisitos específicos e saiba como se candidatar no site da Natura ou nos locais de recrutamento indicados nas vagas. Sua carreira na Natura está apenas a um clique de distância.

Como se inscrever nas vagas

Os interessados deverão se inscrever no site da Catho, no link: www.catho.com.br/vagas/natura. Vale ressaltar que são várias funções em aberto e disponibilidade das vagas pode ser alterada conforme o preenchimento dos cargos.

Sobre a Natura

A Natura é muito mais do que uma marca de beleza; é um verdadeiro encanto brasileiro que cuida de você de dentro para fora. Imagine um paraíso de ingredientes naturais da deslumbrante biodiversidade do Brasil – o frescor do açaí, a exuberância da andiroba e o aroma celestial do maracujá – tudo isso cuidadosamente transformado em produtos que celebram sua beleza autêntica.

Fundada em 1969, nas ruas ensolaradas de São Paulo, a Natura sempre teve um espírito inovador. Mais do que simples produtos, eles acreditam que a beleza é uma jornada pessoal e única. Cada batom, creme e fragrância é projetado para realçar a sua beleza natural, tornando-a uma obra de arte viva e radiante.

Mas a Natura é mais do que apenas beleza – ela é um farol da sustentabilidade e responsabilidade social. Eles são apaixonados pela preservação do nosso planeta e pela promoção do comércio justo. Ao apoiar comunidades locais e promover a equidade, a Natura cria beleza em todos os sentidos da palavra.

E não se engane, a Natura não é apenas uma sensação brasileira. Ela brilha internacionalmente, encantando o mundo com sua visão única de beleza natural. Continuam a crescer e a inovar, espalhando sua missão de promover a beleza autêntica, a responsabilidade e a sustentabilidade.

