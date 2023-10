Gertec Brasil CONTRATA em DUAS REGIÕES; Envie o currículo!

A Gertec Brasil, empresa que, há 34 anos, gera tecnologia e inovação baseadas em sua experiência na indústria de pagamento e varejo, atendendo as necessidades do setor, está com ótimas vagas em aberto. Posto isso, antes de falar um pouco mais sobre a empresa, saiba quais são os cargos ofertados:

Especialista em Power BI – Diadema – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Analista de Dados – Ilhéus – BA – Efetivo;

Pessoa Analista de Importação – São Paulo – SP – Efetivo: Análise de necessidade de compra, cálculos para aprovação, colocação do pedido com fornecedor e ERP. Alimentação do follow up e sistema ERP- Protheus.

Mais sobre a Gertec Brasil

Contando um pouco mais sobre a empresa, vale ressaltar que a Gertec Brasil desenvolve soluções de ponta para meios de pagamento, automação comercial e bancária, soluções de pesquisa e fiscais, além de plataformas de gerenciamento. Presente nas principais instituições financeiras e em todo o varejo, no Brasil e no exterior.

Com mais de 3 milhões de produtos no mercado, possui parcerias com as principais instituições financeiras do país. Além de atuar no segmento de controle de ponto e soluções de pesquisa.

Trata-se de uma empresa brasileira, hoje com mais de 700 colaboradores em diferentes locais: duas unidades fabris, Ilhéus e Manaus, uma unidade de negócios em São Paulo, onde estão também o time de pesquisa e desenvolvimento e uma unidade de serviços em Diadema. Além de uma rede credenciada de assistência técnica e suporte em todo o Brasil.

Como efetivar a sua inscrição?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Gertec Brasil, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar, sem segredos!



