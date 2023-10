Giants DC discute como lidar com o ataque dos Dolphins: ‘Isso me mantém acordado à noite’

Aé o Gigantes de Nova York prepare-se para o confronto de domingo contra o Golfinhos de Miamiseu coordenador defensivo Don Martindale’s os padrões de sono foram lateralizados. É o Golfinhos‘ofensa eletrizante que o mantém acordado à noite, e ele compartilhou um pouco de sua vida pessoal para enfatizar esse fato.

“Ela disse: ‘Você está dormindo?’ Eu disse: ‘Sim, estou dormindo como um bebê. A cada duas horas, eu acordo e choro e vou ao banheiro e tento voltar e dormir mais um pouco'”. Martindale lembrou de uma conversa com sua esposa.

O Golfinhos não são uma ofensa qualquer; Martindale os compara com o lendário St. O ataque já foi apelidado de “O Maior Espetáculo do Relvado”.

“Todos temos idade suficiente para nos lembrar do ‘Maior Espetáculo do Relvado’. É assim, 2023, supersônico”, expressou, sublinhando a velocidade vertiginosa do Miami‘vapor. “Quero dizer, eles são rápidos, mais rápidos que isso.”

Os Dolphins se tornaram um rolo compressor ofensivo

Com estrelas como Tua Tagovailoa, Tyreek Hill, e talento emergente De’Von Achane liderando o ataque, Miami tornou-se uma potência ofensiva. Suas estatísticas falam por si, com média de 37,5 pontos por jogo e marcando recentemente impressionantes 70 pontos contra o Denver Broncos.

Enquanto Martindale reconhece os desafios inevitáveis ​​que o Golfinhos presente, ele enfatiza resiliência e determinação em sua unidade defensiva.

“Eu disse à defesa que haveria jogadas. Você só precisa ter aquela mentalidade de ‘Lá vamos nós de novo. Vamos apenas tentar parar.’ … Quanto mais conseguirmos colocá-los na terceira descida, melhor será para nós “, disse Martindale.

O Gigantes, com um recorde de 1-3 e sofrendo uma média de 30,5 pontos por jogo, de fato terá um trabalho difícil neste domingo. Mas com Martindale no comando, a defesa se prepara para enfrentar o maremoto de Miamiofensa.