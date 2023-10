Giants HC Brian Daboll joga tablet em frustração enquanto QB Daniel Jones o ignora

Gigantes de Nova York treinador principal Brian Daboll aparentemente ficou frustrado com a falta de produção de seu quarterback, Daniel Jonesevidenciado durante a equipe Segunda à noite futebol perda para o Seattle Seahawks no Estádio MetLife.

Daboll, 48 anos, foi visto jogando seu tablet em frustração enquanto Jones mantinha a cabeça baixa e continuava a ignorá-lo. O quarterback fez uma saída terrível, sofrendo 10 sacks e lançando duas interceptações, incluindo uma pick-6.

Trevon Diggs dá uma bola de futebol ao filho Aaiden durante o jogo mais recente dos Cowboys

Após um dos INTs lançados por Jones, ele passou por Daboll enquanto o treinador tentava chamar sua atenção, outro sinal de problema em Nova York.

Daniel Jones assinou grande extensão de contrato

Jones, 26 anos, assinou uma extensão de quatro anos no valor de US$ 160 milhões com os Giants em março, então há muita pressão sobre ele para ter um bom desempenho.

Os Giants perderam por 24-3 e agora ostentam um recorde de 1-3 antes de dois jogos difíceis e consecutivos contra o Golfinhos de Miami e Notas de búfalo.