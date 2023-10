Giants QB Tyrod Taylor permanecerá hospitalizado durante a noite após lesão contra Jets

Gigantes de Nova York zagueiro reserva Tirod Taylor sofreu uma lesão nas costelas no primeiro tempo da derrota de seu time para o Jatos de Nova York no domingo no MetLife Stadium. Ele foi transportado para um hospital próximo e permanecerá lá durante a noite para avaliação adicional, de acordo com Rede NFL Insider Mike Grafolo.

Taylor, 34, tem substituído os feridos no centro Daniel Jonesque ainda não jogou desde 8 de outubro contra o Golfinhos de Miami quando ele sofreu uma lesão no pescoço. Os Giants agora têm um recorde de 2-6 depois de perder para os Jets por 13-10 na prorrogação.

Brian Daboll responde perguntas sobre discussão com Daniel Jones@cjzero/Twitter

O problema no QB é apenas o começo dos problemas para o técnico do Giants Brian Dabollque não teve nenhuma atualização sobre Taylor após a derrota.

“Orações vão para ele”, disse Daboll. “Espero que ele esteja bem.”

Como aconteceu a lesão de Tyrod Taylor?

Novato dos gigantes Tommy De Vitoum agente livre não contratado, substituiu Taylor no centro após a lesão.

A lesão ocorreu no meio do segundo quarto, depois que Taylor recebeu um passe desviado e tentou ganhar jardas no chão.

Taylor foi abordado pelos defensores dos Jets CJ Mosley e Quinn Williamse foi imediatamente atendido pela equipe.