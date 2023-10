Gigi Hadid, de raízes palestinas, fala contra os ataques do Hamas a Israel

Ssupermodelo Gigi Hadid pronunciou-se contra os recentes ataques do Hamas a Israel, que resultaram na declaração de guerra deste último. A modelo meio palestina acessou o Instagram para expressar seus pensamentos sobre a “tragédia injustificável” que vem se desenrolando desde sábado. Hadid expressou as suas condolências e amor a todos aqueles que foram afectados pelo conflito, especialmente aos inocentes, muitos dos quais são crianças.

Embora Hadid simpatize com a luta palestina e a vida sob ocupação, ela também sente uma responsabilidade para com seus amigos judeus. Ela deixou claro que suas “esperanças e sonhos para os palestinos” não incluem “o dano causado a um judeu”. Ela enfatizou que “o terror de pessoas inocentes não está alinhado e não faz nenhum bem ao movimento ‘Palestina Livre’”.

Hadid reconheceu que a situação é complexa e envolve muitos sentimentos válidos. No entanto, ela acredita que “todo ser humano merece direitos básicos, tratamento e segurança; independentemente da sua nacionalidade, religião, etnia ou onde nasceu”. Ela concluiu dizendo que suas palavras podem não ser suficientes para curar as feridas profundas de tantas pessoas, mas ela ora sempre pela segurança de vidas inocentes.

Irmã de Hadid, Bella Hadid, também é um defensor vocal da Palestina. No entanto, em meio ao conflito atual, a maioria das celebridades tem postado em apoio a Israel.

Um conflito onde ambos os lados estão sofrendo

O conflito entre Israel e a Palestina tem uma história longa e complicada, com ambos os lados reivindicando a propriedade da terra. Os recentes ataques do Hamas resultaram numa resposta violenta de Israel, com ambos os lados sofrendo baixas. A situação é desoladora e exige uma resolução pacífica que respeite os direitos e a segurança de todos os envolvidos.

A mensagem de Hadid é um lembrete importante de que a violência e o terror de pessoas inocentes nunca levarão a um resultado positivo. É crucial concentrar-se na procura de uma solução que respeite os direitos básicos de todos os indivíduos envolvidos, independentemente da sua nacionalidade ou religião.