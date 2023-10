Gigi Hadid e Bradley Cooper retornam a Nova York após uma escapadela de fim de semana

Gigi Hadid dar Bradley Cooper não estão mais fugindo do romance – fotografados no mesmo carro, voltando para Nova York depois de um fim de semana fora.

O novo casal – que ganhou as manchetes na semana passada depois de ser visto jantando – voltou para Nova York no domingo… depois de uma aparente fuga de fim de semana.

Gigi e Brad estão no Mercedes G-Wagon, BC no banco do motorista e Gigi no passageiro. Ele estaciona o carro e ela tira um monte de coisas do porta-malas dele – incluindo algumas malas e outros equipamentos. Bradley faz o mesmo logo depois.