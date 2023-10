Gigi Hadid e Bradley Cooper voltam para Nova York no mesmo carro: Eles viajaram juntos?

Gigi Hadid está de volta ao noticiário, apesar de recentemente estar romanticamente ligado a Leonardo Di Caprio, para um novo romance. Com DiCaprio agora namorando uma modelo italiana, Vittoria Cerettios rumores sobre ele e Hadid foram interrompidos abruptamente, mas ainda há um certo mistério em torno dos casos românticos de Hadid.

Ela já namorou Bradley Cooper antes

Bradley Cooper e Gigi Hadid foram vistos alguns dias atrás saindo juntos de um restaurante em Manhattan. Eles então partiram no mesmo carro com destino desconhecido. No mesmo fim de semana, eles foram interceptados chegando juntos a Nova York no carro do ator americano.

Nenhum dos dois confirmou relacionamento, mas já é a segunda vez nesta semana que eles são vistos em público e muito próximos. Não se sabe se eles realmente viajaram juntos, embora a imprensa norte-americana praticamente dê como certo, já que eles não tentam mais se esconder.

Apesar da diferença de idade, ambos sabem o que é ser pais. Gigi é mãe de uma menina de três anos chamada Khai, que ela teve com Zayn Malik, cantor famoso. Cooper divide uma menina de seis anos com uma modelo Irina Shaykchamada Léa.