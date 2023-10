Gio Reyna marca dois gols na goleada de 4 a 0 sobre Gana, encerrando a rivalidade familiar com Berhalter

Gio Reyna correu até a bandeira de escanteio com um largo sorriso e depois abraçou Christian Pulisic e mais companheiros de equipe americanos. Cerca de meia hora depois, Reyna fez isso de novo e pulou com um braço acima da cabeça na frente dos fãs e bateu no peito para dar ênfase.

Reyna marcou seus dois primeiros gols internacionais desde uma briga familiar com o técnico Gregg Berhalter eclodiu na Copa do Mundo do ano passado, liderando o Estados Unidos para uma goleada de 4 a 0 sobre Gana em uma exibição na noite de terça-feira.

Berhalter elogiou os esforços de Gio Reyna no campo da USMNT

“Gio, o que vi na sessão de treinamento número um neste campo foi uma quantidade extrema de foco e habilidade”, disse Berhalter. “Então, quando ele joga assim, como fez durante todo o acampamento, ele certamente é um cara que pode ajudar este grupo, e é muito bom vê-lo responder assim.”

Reyna colocou os EUA na frente aos 10 minutos, Pulísico dobrou a vantagem com uma cobrança de pênalti aos 19, e Folarin Balogun marcou aos 22, dando aos americanos três gols em 12 minutos. Reyna marcou novamente aos 39, no sexto gol internacional e no primeiro jogo de dois gols pelos EUA

“Além dos gols, é a forma como ele traz os jogadores para o ataque”, disse Berhalter, “como ele consegue ficar calmo com a bola e nos dá aquela calma e o equilíbrio que às vezes precisamos, mas depois é decisivo na finalização. passa.”

Reyna disse ao Federação de Futebol dos EUA depois do jogo que não quis falar com os repórteres. Ele não fala com a mídia após os jogos da seleção desde o Copa do Mundo.

Reyna está se recuperando desde que fraturou uma perna em junho passado e jogou o primeiro tempo pela segunda partida consecutiva. O primeiro jogo do meio-campista de 20 anos sob o comando de Berhalter desde a polêmica foi a derrota de sábado por 3 a 1 para Alemanha.

Filho do ex-capitão dos EUA Cláudio Reyna e a meio-campista americana Danielle Egan, Gio Reyna limitou-se a duas partidas como reserva no Catar. Berhalter disse durante uma conferência de gestão após o torneio que quase mandou um jogador para casa por falta de esforço durante o treinamento, comentando claramente sobre Reyna.

Os pais de Reyna contataram o USSF sobre uma alegação de violência doméstica de três décadas envolvendo Berhalter e a mulher que mais tarde se tornou sua esposa. Berhalter foi substituído por dois treinadores interinos e, depois que um escritório de advocacia contratado pelo USSF determinou que ele não reteve informações indevidamente quando foi contratado em 2018, foi recontratado em junho para retomar o treinamento em setembro.

Depois que os EUA iniciaram seu segundo mandato com quatro amistosos, Berhalter lidera os americanos em uma partida de duas mãos CONCACAF Quartas de final da Liga das Nações no mês que vem, provavelmente contra Trinidad e Tobago. O vencedor garante uma vaga na Copa América do próximo ano.

Pulisic é incendiado por companheiros da USMNT jogando futebol americanoParker Johnson

“Ainda estamos aprendendo. Ainda estamos nos adaptando ao jogo”, disse Tim Weah. “Estamos no caminho em que estamos subindo e estamos indo bem.”

Gana eliminou os EUA da década de 2006 e Copas do Mundo de 2010 e os americanos abriram o torneio de 2014 com uma vitória sobre o Estrelas Negras. Os EUA, 11.º classificado, igualaram a sua maior margem de vitória contra um adversário africano, conseguida contra a África do Sul em 2000.

Pulisic marcou seu 28º gol internacional

Os americanos saíram na frente depois que Sergio Dest driblou em direção ao gol e passou ao lado para Balogun, cujo cruzamento ricocheteou no zagueiro Nicholas Opoku. A bola sobrou para Reyna, que acertou um chute de pé direito de cerca de 12 jardas para seu primeiro gol nos EUA desde junho de 2021.

Pulisic converteu o pênalti para seu 28º gol internacional após Gideão Mensah empurrou Weah.

Weah criou o terceiro gol quando, com a pressão dos EUA, Jerome Opoku não conseguiu controlar um passe no flanco. Weah pegou a bola e centrou para Balogun, que girou ao dar um toque e marcou do meio da área, seu terceiro gol em seis partidas.

O USMNT marcou um gol incomum de falta indireta a 10 metros de distância

Reyna marcou seu segundo gol em uma cobrança de falta indireta a 10 metros, concedida quando Opoku sentou-se na bola. Ao lado de Reyna, Balogun chutou a bola a 60 centímetros para Pulisic, que bateu para Reyna, e ele chutou para o alto da rede.

Goleiro americano Matt Turner teve pouca pressão, mas estendeu para desviar o remate de Mohammed Kudus, aos 41 minutos, por cima da trave.

Lennard Maloney, meio-campista de 24 anos nascido na Alemanha, entrou aos 65 minutos para a 60ª estreia nos Estados Unidos sob o comando de Berhalter.

O número 60 de Gana vinha de uma derrota por 2 a 0 para o México e perdeu jogos consecutivos após uma seqüência de cinco jogos sem perder sob o comando de Chris Hughton, que assumiu o cargo de técnico em fevereiro. As Estrelas Negras abertas Eliminatórias para a Copa do Mundo próximo mês.

O EUA conseguem vaga automática para a Copa do Mundo como um dos co-anfitriões.