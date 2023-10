Gisele Bündchen aproveita sua vida de solteira e tira a roupa para uma ousada sessão de fotos

Tom Brady e Gisele Bündchen o divórcio foi uma das histórias de celebridades de 2022, mas a modelo brasileira agora busca seguir sua vida sem ele.

Isso coincidiu com um retorno impressionante à cena da moda, com a jovem de 43 anos indo topless com bom gosto em uma sessão de fotos.

O ensaio fotográfico da linha jeans de inverno 2023 da Frame mostra Gisele sem camisa modelando um par de jeans.

Apesar da idade avançada a figura da modelo era simplesmente de tirar o fôlego usando as mãos para cobrir os seios.

Ela foi anunciada como o rosto da linha Frame de jeans de inverno, e uma das fotos também a mostrava deitada de topless, aproveitando ao máximo a pose para destacar a natureza do jeans.

O que mais está acontecendo na carreira de Gisele?

Tendo voltado a ser modelo após o fim do casamento, Gisele também apareceu em uma campanha da Victoria’s Secret em agosto, na qual foi fotografada ao lado Naomi Campbell, Candice Swanepoel, Adriana Lima e Emily Ratajkowski.

Gisele Bündchen mostra a Tom Brady o que ele está perdendo com dança sexy de Carnaval

Alguns argumentaram que este retorno ao mundo da modelagem coincidiu com as pressões financeiras que vieram com Gisele e Bradestou envolvido no colapso da FTX e no escândalo subsequente.

Os relatórios sugerem que a dupla perdeu quase US$ 30 milhões com sua riqueza combinada, o que, embora menos problemático para Brady, certamente teria um impacto sobre um Bundchen recém-solteiro.

Apesar disso, Bundchen manteve uma perspectiva positiva sobre as coisas nos meses desde sua separação de Brady, deixando claro que ela está usando a natureza como uma forma de alcançar a paz interior.

“A natureza é meu melhor tratamento de bem-estar”, disse Bundchen à People Magazine.

“Só sentir o sol, dar um mergulho no mar, correr na areia e sentir a grama nos pés.

“Só estar na natureza só te dá energia, só faz você se sentir bem.”