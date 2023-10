Gisele Bündchen revela o acidente e a recuperação da filha Vivian ao andar a cavalo

Top model Gisele Bündchen se abriu sobre um angustiante incidente de equitação envolvendo sua filha, Vivianeaquilo aconteceu três anos atrás durante o Pandemia do covid-19.

VivianeBündchen e quarterback da NFL Tom Brady filha, sofreu uma queda enquanto andava, resultando em braço quebrado. “Eu estava lá assistindo aquela coisa toda em câmera lentae foi um dos piores dias da minha vida,” Gisele compartilhado em uma entrevista.

“Era intenso. E então ela ficou tipo… por seis meses. Ela tinha que ter o elenco e ela teve que fazer outra cirurgia para remover o alfinete,” o modelo top lembrado.

O incidente traumático levou a uma pausa Vivianeatividades de equitação. Contudo, depois do remoção de pinos um ano depois, a família gradualmente reintroduziu cavalgandooptando por uma experiência mais suave com Estilo ocidental passeios a cavalo ao longo do praia.

A filha de Gisele percorre um longo caminho até a recuperação

Gisele descreveram os passos cautelosos que tomaram no processo de cicatrizaçãodizendo: “Quando fomos para Costa Ricaestávamos apenas andando fácil. E então ela, pouco a pouco no início, ela foi apenas cavalgando comigo no selime então ela começou andando sozinhoum pouco mais lento.”

Meses depoisapesar dos temores iniciais, Viviane disse que queria voltar a pular. Gisele reconheceu o desafio de superando suas próprias ansiedades.

“Às vezes Eu sinto que somos nós que colocamos nossos medosporque Eu estava com tanto medoporque eu tive isso, observando ela passar por tudo isso“, Bündchen explicou.

Família de Gisele seguindo em frente

No entanto, Gisele enfatizou a importância de incutir confiança em seu crianças.

“Mas eu sinto que, ao fim do diase pudermos mostrar a eles confiança e dizer: ‘É OKvamos andar de.’ E então, ela sente como se ela estivesse bem, estou bem. E agora, ela está de volta nisso, e ela está adorando.”

Apesar do apreensão inicial, Viviane agora voltou a curtir passeios a cavalodemonstrando resiliência e um paixão renovada para a atividade.