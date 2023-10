GM do Rockets diz que Kevin Porter Jr. não faz mais parte da equipe após prisão por violência doméstica

Kevin Porter Jr..é hora do Foguetes Houston acabou após sua recente prisão por violência doméstica.

O jovem de 23 anos foi preso após supostamente atacar sua ex-namorada – jogador da WNBA Kysre Gondrezick – em um quarto de hotel na cidade de Nova York em 11 de setembro. Os promotores dizem que o ataque a deixou com uma vértebra no pescoço fraturada e um corte profundo acima do olho direito.

Porter se declarou inocente de agressão e estrangulamento e deve comparecer em um país de Manhattan em 16 de outubro.

GM dos Rockets, Rafael Stone conversou com repórteres durante o dia da mídia na segunda-feira e atualizou a situação do jovem de 23 anos, deixando claro que ele não poderá estar com a equipe em nenhuma função após a prisão.

“As acusações contra ele são profundamente preocupantes”, disse Stone. “Voltando algumas semanas, assim que ouvi as acusações, informei seus representantes que ele não poderia fazer parte do Houston Rockets.

“Eles entenderam e ele não esteve com a equipe ou perto dela, nem teve qualquer interação com a equipe desde então e não estará no media day hoje ou no campo de treinamento.”

O futuro de Porter nas mãos da NBA

Stone observou que tudo o mais relacionado a Porter se enquadra no NBAdo acordo coletivo de trabalho e, portanto, será administrado pela liga.

“O que resta à equipe fazer é avaliar as melhores medidas para nossa organização que permaneçam em conformidade com a política de violência doméstica da liga”, disse Stone.

Porteiro assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 82,5 milhões com os Rockets antes do início da temporada passada. Na época, esperava-se que ele fosse uma grande parte do futuro do time, e Stone foi questionado se Porter voltaria a fazer parte do time.

“Não posso responder a isso e permanecer em conformidade com a política”, disse Stone. “Então acho que isso agora é uma questão da liga.”

Porter terminou o ano passado com média de 19,2 pontos, 5,3 rebotes e 5,7 assistências por jogo.