GOLPE da segunda via de contas de água e energia! Veja como se proteger

A segurança cibernética é uma preocupação crescente nos dias de hoje, especialmente quando se trata de proteger nossas informações pessoais e financeiras. Infelizmente, criminosos estão sempre encontrando novas maneiras de enganar as pessoas e obter acesso aos seus dados sensíveis. Um golpe recente que tem sido utilizado por quadrilhas criminosas é o de segunda via de contas de água e energia elétrica.

O golpe e como funciona

De acordo com a Kaspersky, uma empresa de cibersegurança, criminosos têm aplicado esse tipo de golpe há menos de um mês. A estratégia usada por essas quadrilhas é fazer com que os clientes cliquem em sites falsos quando estão buscando obter a segunda via de suas contas de água e energia elétrica. Os criminosos compram anúncios e divulgam essas páginas falsas, fazendo com que elas apareçam antes dos sites verdadeiros nos resultados de busca.

Uma vez que a vítima clica em um desses sites falsos, ela acredita estar acessando o site oficial da empresa de serviços públicos. Os golpistas utilizam o nome oficial da empresa e até mesmo simulam a identidade visual, incluindo a logo. Dentro do site falso, os criminosos operam de duas maneiras distintas.

Na primeira forma, os sites falsos solicitam dados pessoais e números de conta. Com essas informações em mãos, os golpistas acessam o site oficial da empresa de serviços públicos e obtêm o valor aproximado das faturas dos usuários. Em seguida, eles geram boletos falsos ou enviam QR Codes do Pix para as vítimas pagarem.

Outra forma encontrada pelos criminosos é a abordagem via WhatsApp. Alguns sites fraudulentos oferecem um botão de contato via WhatsApp, onde os golpistas se passam por um robô de atendimento. Eles solicitam informações pessoais, acessam o site oficial e emitem faturas falsas, seja na forma de boletos ou códigos Pix.

O impacto e as consequências

Além de perder dinheiro, as vítimas desses golpes têm seus dados pessoais vazados. Além disso, o não pagamento da fatura verdadeira pode resultar em desligamentos de serviços essenciais, pois a vítima pensa que fez o pagamento corretamente.

Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, ressalta a importância de estar atento e tomar medidas de segurança para evitar cair nesse tipo de golpe. Ele sugere que as pessoas verifiquem cuidadosamente a URL do site da empresa de serviços públicos, garantindo que seja autêntico. Além disso, nunca se deve compartilhar informações pessoais ou números de conta por meio de sites não verificados ou via WhatsApp.



Dicas para se proteger

Para evitar ser vítima desse golpe, é importante seguir algumas medidas de segurança. Abaixo, listamos algumas dicas para se proteger:

Verifique cuidadosamente a URL do site: Sempre verifique a URL do site da empresa de serviços públicos para garantir que seja autêntico. Golpistas muitas vezes criam sites falsos com URLs semelhantes aos sites verdadeiros, por isso é importante estar atento aos detalhes. Não compartilhe informações pessoais ou números de conta: Nunca compartilhe informações pessoais ou números de conta por meio de sites não verificados ou via WhatsApp. Empresas de serviços públicos nunca solicitarão essas informações por esses meios. Contate diretamente a empresa de serviços públicos: Sempre entre em contato diretamente com a empresa de serviços públicos por meio dos canais oficiais de atendimento ao cliente para confirmar a autenticidade de qualquer cobrança. Dessa forma, você pode verificar se a segunda via é realmente necessária e evitar golpes. Mantenha o software de segurança digital atualizado: É fundamental manter o software de segurança digital atualizado em seu dispositivo. Isso ajudará a protegê-lo contra malware e outras ameaças cibernéticas.

Compartilhe as informações com amigos e familiares

É essencial estar sempre atento aos golpes cibernéticos, como o de segunda via de contas de água e energia elétrica. Ao seguir as dicas de segurança mencionadas acima, você pode proteger suas informações pessoais e evitar cair nesse tipo de armadilha. Lembre-se de que a vigilância constante e a educação em segurança cibernética são essenciais para manter-se protegido no mundo digital.

Seja consciente, proteja-se e compartilhe essas informações com seus amigos e familiares. Juntos, podemos combater os golpes cibernéticos e criar um ambiente online mais seguro para todos.