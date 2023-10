GOLPE do EMPRÉSTIMO no Bolsa Família: Veja como se proteger!

Infelizmente, dezenas de brasileiros já relataram a existência do golpe do empréstimo no Bolsa Família que pode acabar fazendo muitas pessoas perderem dinheiro para golpistas.

A ação desses criminosos visa se aproveitar de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, prometendo empréstimos de valores altos e com juros baixos, induzindo as vítimas ao erro.

Para que você possa se proteger desse tipo de situação, é importante entender como acontecem esses golpes e, assim, estar preparado para acionar as autoridades quando necessário.

Neste texto, explicamos com mais detalhes essa situação. Acompanhe.

Como acontece o golpe do empréstimo no Bolsa Família?

Existem duas abordagens que normalmente são usadas no golpe do empréstimo no Bolsa Família. Vamos entender cada uma delas:

Golpe da confirmação de dados

O golpe de confirmação de dados, como o próprio nome dá a entender, acontece quando o golpista entra em contato com a vítima e começa a solicitar uma série de informações sobre ela para “confirmar” o empréstimo.

Por exemplo, o golpista garante que a vítima receberá R$ 5 mil de empréstimo, mas que, para isso, ela precisa confirmar os dados pessoais e até mesmo a senha do aplicativo Caixa Tem.



Diante do valor a ser emprestado, a vítima pode acreditar que se trata de uma boa ideia, aceitando as condições e passando as informações solicitadas.

Porém, a partir do momento que o golpista tem os dados da vítima, ele acessa a conta da pessoa e acaba fazendo transações financeiras não autorizadas, com o intuito de roubar todo o dinheiro da vítima.

Lembre-se, nenhuma instituição séria irá solicitar a sua senha de acesso a contas bancárias!

Golpe da taxa para liberação

Outra forma de abordagem muito utilizada por criminosos no golpe do empréstimo no Bolsa Família diz respeito à cobrança de taxas para liberação do pagamento.

Nesse caso, o golpista pode dizer que a vítima deve pagar uma taxa, normalmente de valores “baixos”, para não parecer suspeito, a fim de ter o dinheiro do empréstimo liberado em sua conta.

O criminoso pode dizer que a taxa será para autorizar o fiador; transferir o valor de um banco para outro; liberar um cadastro; enfim!

São muitas as possibilidades usadas pelos golpistas para tentar persuadir a vítima. Porém, se pararmos para analisar a situação, não faz o menor sentido pagar uma taxa antes de ter acesso ao empréstimo, concorda?

Como se proteger do golpe do empréstimo no Bolsa Família?

Como vimos, o golpe do empréstimo no Bolsa Família tem duas abordagens principais e é muito importante que você esteja atento a esse tipo de situação.

Além do mais, desconfie de anúncios que prometem empréstimos exorbitantes com taxas baixíssimas.

Outro ponto importante é preservar seus dados: qualquer dado que pode colocar sua vida financeira em risco, como senha ou número do cartão, NÃO DEVE ser compartilhado, especialmente a estranhos.

Nenhum banco ou instituição irá solicitar esse tipo de dado tão delicado para fazer algum empréstimo.

Na dúvida, busque as autoridades da sua região para verificar se é um golpe ou não.