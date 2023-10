Golpe do Pix desvia pagamentos em compras online! Aprenda a se proteger agora

O Pix é um sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020. Ele permite a transferência de dinheiro entre contas bancárias de forma rápida e segura, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Pix é amplamente adotado no Brasil e oferece vantagens, como a eliminação de intermediários, a facilidade de uso por meio de aplicativos móveis e a redução de custos em comparação com outros métodos de pagamento.

As transações do Pix são processadas em segundos, e os usuários podem realizar pagamentos, transferências e outras operações financeiras de maneira conveniente, usando chaves de acesso, como números de celular, CPF, CNPJ ou endereços de e-mail, em vez de informações bancárias tradicionais, como número de agência e conta.

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, tem sido alvo de diversos golpes cibernéticos. Recentemente, uma nova ameaça chamada GoPix foi identificada pela Equipe de Investigação e Análise da Kaspersky, uma renomada empresa de segurança digital. Esse malware, que afeta computadores desktops e notebooks, tem como objetivo desviar pagamentos feitos via Pix para criminosos, causando prejuízos tanto para consumidores quanto para empresas.

O que é o golpe do GoPix?

Embora a técnica utilizada pelo GoPix não seja nova, é a primeira vez que ela é empregada em esquemas fraudulentos envolvendo o Pix. Esse tipo de golpe já havia sido detectado anteriormente em transações realizadas por dispositivos móveis, mas agora os criminosos estão mirando os pagamentos feitos por computadores.

O GoPix é disseminado por meio de anúncios maliciosos na internet, especialmente através de links patrocinados em buscas no Google. Os criminosos se aproveitam de erros de ortografia, como digitar “WatsApp” em vez de “WhatsApp”, para atrair as vítimas. Além disso, foram registrados casos em que o nome dos Correios também foi utilizado como isca.

Como o GoPix infecta os dispositivos?

Quando um usuário acessa um site falso, que normalmente contém erros de digitação no nome, o GoPix é instalado em seu desktop ou notebook. A partir desse momento, o malware entra em um estágio de espera, aguardando que a vítima realize um pagamento digital via Pix. Assim que isso acontece, o GoPix age e redireciona o valor da transação para os golpistas.

Quais são os alvos do golpe?



Você também pode gostar:

O novo golpe do GoPix não se limita apenas a consumidores individuais. Empresas públicas e privadas também estão na mira dos criminosos. A fraude ocorre principalmente em pagamentos de compras online, quando o lojista gera uma cobrança via Pix para o cliente efetuar o pagamento.

Como evitar cair no golpe do GoPix?

Felizmente, existem medidas que podem ser tomadas para se proteger contra o golpe do GoPix. Confira algumas dicas importantes:

Priorize resultados de buscas orgânicos: Evite clicar em anúncios patrocinados e dê preferência aos resultados de buscas orgânicas. Isso diminui as chances de acessar sites falsos que contenham o GoPix. Baixe apenas sites oficiais: Ao realizar downloads, certifique-se de que está acessando sites oficiais e confiáveis. Evite clicar em links suspeitos ou desconhecidos que podem levar à instalação do GoPix em seu dispositivo. Revise o nome do destinatário do Pix: Antes de efetuar um pagamento via Pix, verifique cuidadosamente o nome do destinatário. Golpistas costumam utilizar nomes de “laranjas” para receber o dinheiro desviado. Se algo parecer suspeito, entre em contato diretamente com o vendedor para confirmar os dados. Mantenha um bom antivírus instalado: Ter um bom programa antivírus instalado em seu computador é fundamental para se proteger contra ameaças como o GoPix. Esses softwares são capazes de identificar e bloquear o malware, evitando que ele infecte seu dispositivo.

O golpe do GoPix é mais um exemplo dos perigos presentes no ambiente virtual. Ao realizar pagamentos via Pix, é essencial estar atento e adotar medidas de segurança para evitar cair em armadilhas. Priorize resultados de buscas orgânicos, baixe apenas sites confiáveis, revise o nome do destinatário do Pix e mantenha um antivírus atualizado. Dessa forma, você estará protegido contra o golpe do GoPix e poderá aproveitar os benefícios do Pix com tranquilidade.

Lembre-se: a segurança digital é responsabilidade de todos. Mantenha-se informado e protegido para evitar prejuízos financeiros e proteger seus dados pessoais.