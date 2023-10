Golpe no Pix preocupa autoridades e criminosos usam táticas avançadas; Fique atento

Um sofisticado golpe de roubo de dinheiro, que faz uso do sistema de pagamento instantâneo Pix, está causando grande preocupação às autoridades policiais em todo o país. Criminosos têm demonstrado capacidade de desviar dinheiro de forma remota, muitas vezes sem que as vítimas sequer percebam a ação criminosa.

Para piorar a situação, há relatos de que os golpistas têm cooptado funcionários terceirizados das empresas de telefonia, facilitando assim a aplicação dos golpes do Pix. A Polícia Civil e o Banco Central estão trabalhando em conjunto para investigar esses casos e identificar os responsáveis por essa nova onda de golpes.

Suspeitos de crime de desvio financeiro via celular são presos

Em uma operação conjunta, a Polícia Civil de São Paulo, com a colaboração de forças de segurança de outros estados, realizou a prisão de cinco indivíduos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em invadir dispositivos móveis para efetuar desvios via Pix. Até o momento, uma sexta pessoa envolvida no crime permanece foragida.

De acordo com as investigações, os criminosos usavam técnicas avançadas para enganar suas vítimas e obter acesso aos dispositivos móveis, onde realizavam transferências não autorizadas de dinheiro por meio do sistema Pix e outros aplicativos de bancos. A quadrilha operava de maneira coordenada e estava envolvida em uma série de casos de desvio financeiro.

As prisões foram realizadas com base em mandados de busca e apreensão, e os suspeitos agora enfrentam uma série de acusações relacionadas a crimes cibernéticos, furto, fraude e associação criminosa. As autoridades também estão em busca de evidências adicionais para fortalecer o caso contra os envolvidos.

As investigações continuam em andamento, com o objetivo de localizar e prender o sexto membro da quadrilha que permanece foragido. As autoridades também orientam a população a tomar precauções adicionais ao lidar com transações financeiras online e a relatar qualquer atividade suspeita às autoridades competentes.

Quais precauções ao utilizar o Pix?



Ao se deparar com uma situação em que um golpe do Pix seja identificado, é crucial tomar medidas imediatas para reduzir os danos potenciais. O primeiro passo é entrar em contato com o banco ou a instituição financeira de relacionamento, onde ocorreu o golpe. É importante informar sobre a transação suspeita e descrever detalhadamente o ocorrido. Isso possibilitará que a instituição bloqueie a transação e inicie uma investigação.

Além disso, é aconselhável dirigir-se a uma delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência. Nesse momento a vítima deve fornecer todos os detalhes disponíveis sobre a transação, incluindo número da conta e montante envolvido. Atualmente também existe a possibilidade de registrar um boletim de ocorrência de forma totalmente online nos canais oficiais da Polícia Civil.

Vale lembrar que permanecer atento às atividades na conta bancária é essencial. Qualquer atividade suspeita adicional deve ser comunicada imediatamente à instituição financeira, que pode tomar medidas para prevenir transações não autorizadas na conta da vítima.

Vale ressaltar que a prevenção é a maneira mais eficaz de evitar cair em golpes no Pix. Desconfiar de mensagens ou chamadas suspeitas, bem como nunca compartilhar informações pessoais, senhas ou códigos de autenticação com desconhecidos, são precauções importantes a serem tomadas. O conhecimento sobre os diferentes tipos de golpes também é valioso para estar preparado e evitar situações similares no futuro.