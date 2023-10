Google testa a adição de um Discover Feed à sua página inicial na área de trabalho

O Google está experimentando a inclusão de um Feed de Descoberta na página inicial do seu desktop, que mostra conteúdo recomendado ao lado da tradicional caixa de busca da empresa. Um printscreen do MSPowerUser, que identificou a mudança, mostra um feed que inclui manchetes de notícias, previsão do tempo, placares esportivos e informações de ações de três empresas. A gigante das buscas já adicionou o Feed de Descoberta à sua página inicial nos dispositivos móveis nos Estados Unidos em 2018.

A porta-voz do Google, confirmou a mudança em um comunicado, observando que se trata de um experimento que está sendo realizado atualmente na Índia. Qualquer mudança no google.com é significativa, pois ele continua sendo o site mais visitado do mundo.

A gigante das buscas já experimentou com sua página inicial do desktop antes. No ano passado, o 9to5Google identificou testes de uma fileira de cartões semelhantes a widgets na página inicial do desktop, mostrando uma mistura semelhante de notícias, previsões do tempo e informações de ações. No entanto, não está claro o quão amplamente essa funcionalidade foi implementada, e, até o momento desta escrita, ela não está aparecendo para mim no Reino Unido.

Como o MSPowerUser aponta, a interface experimental do Google se parece com o que a Microsoft oferece em seu mecanismo de busca Bing, que já contém uma longa lista de notícias e outras informações.

O Que é o Feed de Descoberta do Google?

O Feed de Descoberta do Google é uma funcionalidade que fornece aos usuários sugestões personalizadas de conteúdo diretamente na página inicial. Ele é projetado para apresentar aos usuários informações relevantes e interessantes com base em seus interesses, histórico de pesquisa e comportamento online. O feed é atualizado constantemente para garantir que os usuários tenham acesso a conteúdo fresco e envolvente sempre que visitarem a página inicial do Google.

A Inclusão do Feed de Descoberta na Página Inicial do Desktop

O Google está testando a inclusão do Feed de Descoberta na página inicial do seu desktop como parte de um experimento. A mudança foi identificada por um printscreen do MSPowerUser. O feed parece incluir uma variedade de informações, como manchetes de notícias, previsão do tempo, placares esportivos e informações de ações. Essas informações são apresentadas ao lado da caixa de busca tradicional do Google, proporcionando aos usuários uma experiência mais rica e envolvente na página inicial.

A porta-voz do Google, Lara Levin, confirmou a mudança em um comunicado dado. Ela observou que o experimento está sendo realizado atualmente na Índia, mas não deu detalhes sobre se e quando a funcionalidade será lançada globalmente. A inclusão do Feed de Descoberta na página inicial do desktop é significativa, pois representa uma expansão da funcionalidade que já está disponível na página inicial dos dispositivos móveis nos Estados Unidos.



Você também pode gostar:

Benefícios do Feed de Descoberta

O Feed de Descoberta do Google oferece uma série de benefícios para os usuários. Ao fornecer sugestões personalizadas de conteúdo diretamente na página inicial, o feed permite que os usuários acessem informações relevantes e interessantes com facilidade. Isso pode incluir notícias sobre tópicos de interesse, atualizações sobre esportes favoritos, previsões do tempo para a localização do usuário e muito mais.

Além disso, o feed é atualizado constantemente para garantir que os usuários tenham acesso a conteúdo fresco e envolvente sempre que visitarem a página inicial do Google. Isso ajuda os usuários a se manterem atualizados com as últimas notícias e informações relevantes para eles.

Comparação com o Bing da Microsoft

O Feed de Descoberta do Google na página inicial do desktop apresenta semelhanças com o que o Bing da Microsoft já oferece. O Bing também inclui um feed de notícias e informações na sua página inicial, fornecendo aos usuários uma variedade de conteúdo relevante e interessante.

No entanto, existem diferenças significativas entre as duas abordagens. O Google é conhecido por sua simplicidade e eficiência em fornecer resultados de busca relevantes. Com a inclusão do Feed de Descoberta, o Google está apostando em fornecer sugestões personalizadas de conteúdo diretamente na página inicial, tornando-a mais envolvente e atraente para os usuários.

Experimento

O Google está testando a inclusão do Feed de Descoberta na página inicial do seu desktop como parte de um experimento. Essa funcionalidade oferece aos usuários sugestões personalizadas de conteúdo diretamente na página inicial, incluindo manchetes de notícias, previsão do tempo, placares esportivos e informações de ações.

A inclusão do Feed de Descoberta na página inicial do desktop representa uma expansão dessa funcionalidade, que já está disponível na página inicial dos dispositivos móveis nos Estados Unidos. O Google está buscando fornecer aos usuários uma experiência mais rica e envolvente na página inicial, apresentando informações relevantes e interessantes com base em seus interesses e comportamento online.

Lançamento mundial

Embora essa mudança esteja sendo testada atualmente na Índia, não há informações sobre se e quando ela será lançada globalmente. A inclusão do Feed de Descoberta na página inicial do desktop é um exemplo do constante aprimoramento e evolução da experiência de busca do Google, tornando-a mais personalizada e adaptada às necessidades dos usuários.

O Feed de Descoberta do Google oferece uma série de benefícios, fornecendo aos usuários acesso fácil a informações relevantes e interessantes. Com a constante atualização do feed, os usuários podem se manter atualizados com as últimas notícias e informações relevantes para eles.

Embora o Feed de Descoberta na página inicial do desktop do Google se assemelhe ao que o Bing da Microsoft já oferece, existem diferenças significativas nas abordagens das duas empresas. O Google está apostando em fornecer sugestões personalizadas de conteúdo diretamente na página inicial, tornando-a mais envolvente e atraente para os usuários.

No geral, a inclusão do Feed de Descoberta na página inicial do desktop do Google é uma mudança significativa que visa melhorar a experiência do usuário e fornecer acesso fácil a informações relevantes e interessantes. Com esse experimento, o Google continua a evoluir e aprimorar sua plataforma de busca, garantindo que os usuários tenham a melhor experiência possível ao acessar o site mais visitado do mundo.