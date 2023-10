Na próxima terça-feira, dia 10 de outubro, a cidade de Penedo se prepara para receber mais uma visita do Governador de Alagoas, Paulo Dantas. Durante sua estadia, ele realizará importantes anúncios que impactarão diretamente a comunidade penedense.

Uma das principais atividades agendadas é a inauguração de uma nova etapa do programa “Vida Nova nas Grotas“, que foi realizada na comunidade quilombola do bairro Senhor do Bonfim, especificamente nas escadarias do Oiteiro, situado na parte alta da cidade. Este programa tem como objetivo trazer melhorias significativas para a comunidade local.

Além disso, o Governador Paulo Dantas trará notícias promissoras de investimentos do governo estadual em Penedo por meio do programa “Alagoas de Ponta a Ponta“, que promete impulsionar o desenvolvimento local.

A presença do Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, aliado político do governador, está confirmada para o evento. Secretários municipais, vereadores, autoridades e outros membros da comunidade também estarão presentes, testemunhando esses anúncios cruciais.

O evento terá início às 11 horas da manhã, e o local escolhido é nas escadarias do Oiteiro, na parte alta do bairro.

Evento: Inauguração do Vida Nova nas Grotas

Data: 10/10/2023

Hora: 11h

Local: Oiteiro