Governadora DESTE estado anuncia Concurso com 500 vagas para professor

Mais um concurso que será aberto. Desta vez, as chances são para professor. Ao todo serão 500 oportunidades. Veja maiores detalhes.

Trata-se do concurso SEEC RN (Secretaria Estadual da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte).

Vagas concurso

A Secretaria Estadual da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte (SEEC RN) anunciou a realização de um novo concurso público. A notícia foi divulgada pela governadora Fátima Bezerra em suas redes sociais no dia 16 de outubro.

Esse concurso tem como objetivo preencher aproximadamente 500 vagas para professores em diversas áreas, visando fortalecer a qualidade do ensino na rede estadual. A iniciativa é parte dos esforços para melhorar a educação no estado.

Essa é uma oportunidade importante para profissionais da educação que desejam fazer parte do sistema de ensino do Rio Grande do Norte e contribuir para o desenvolvimento educacional da região.

O anúncio do concurso SEEC RN para a contratação de aproximadamente 500 professores representa um passo significativo em direção à melhoria da educação no Rio Grande do Norte.

Além disso, a governadora Fátima Bezerra também revelou que 1.300 professores da rede pública de ensino receberão a progressão de nível profissional, reconhecendo e valorizando o trabalho desses educadores.

Sobre as áreas do concurso



Você também pode gostar:

No entanto, ainda não foram divulgados detalhes específicos sobre as áreas de ensino que serão contempladas no concurso.

A autorização oficial para o concurso deverá ser publicada no diário oficial nos próximos dias. A partir desse ponto, será possível formar a comissão organizadora, que será responsável pela elaboração do edital e pela escolha da banca organizadora do concurso.

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem ficar atentos às próximas informações oficiais, como requisitos, datas e etapas do concurso. O anúncio do concurso é uma excelente oportunidade para professores que desejam contribuir para a educação no estado do Rio Grande do Norte e fazer a diferença na formação das futuras gerações.

Como foi o último concurso

O último concurso da Secretaria Estadual de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte (SEEC RN) ocorreu em 2015 e ofereceu um total de 1.400 vagas, além de criar um cadastro reserva de pessoal. Na época, o concurso foi organizado pelo Instituto Idecan e contemplou diversas áreas de ensino.

As vagas foram distribuídas da seguinte forma:

Suporte Pedagógico: 174 vagas e formação de cadastro reserva.

Arte: 38 vagas e cadastro reserva.

Arte Música: 89 vagas e cadastro reserva.

Ciências Biológicas: 56 vagas e cadastro reserva.

Educação Especial (intérprete/tradutor de libras): 140 vagas e cadastro reserva.

Educação Especial (libras): 60 vagas e cadastro reserva.

Educação Física: 56 vagas e cadastro reserva.

Filosofia: 17 vagas e cadastro reserva.

Física: 41 vagas e cadastro reserva.

Geografia: 54 vagas e cadastro reserva.

História: 53 vagas e cadastro reserva.

Língua Espanhola: 18 vagas e cadastro reserva.

Língua Inglesa: 37 vagas e cadastro reserva.

Matemática: 72 vagas e cadastro reserva.

Pedagogia (Anos Iniciais): 178 vagas e cadastro reserva.

Pedagogia (Educação Especial): 146 vagas e cadastro reserva.

Química: 28 vagas e cadastro reserva.

Ensino Religioso: 16 vagas e cadastro reserva.

Sociologia: 19 vagas e cadastro reserva.

O processo seletivo incluiu uma prova objetiva com 60 questões, abordando temas como língua portuguesa, conhecimentos didáticos e pedagógicos, além de conhecimentos específicos de cada área.

Sobre SEEC RN

A Secretaria Estadual de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte (SEEC RN) é o órgão responsável pela gestão da educação pública no estado do Rio Grande do Norte. Ela desempenha um papel fundamental na formulação de políticas educacionais, na supervisão e regulação das escolas públicas, na formação de professores, e na promoção de ações para melhorar a qualidade do ensino no estado.

A SEEC RN tem como objetivo principal promover uma educação de qualidade, acessível a todos os cidadãos do Rio Grande do Norte. Para atingir esse objetivo, ela desenvolve programas e projetos educacionais, realiza concursos públicos para a contratação de profissionais da educação, administra escolas e unidades de ensino, além de fornecer recursos e suporte técnico para as instituições de ensino.

Os concursos realizados pela SEEC RN visam selecionar profissionais qualificados para atuar na rede estadual de ensino, incluindo professores e outros profissionais da educação. A secretaria também é responsável por garantir a infraestrutura das escolas e o acesso dos alunos a um ensino de qualidade.