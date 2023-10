Governo ANUNCIA mais uma NOVIDADE para realização da PROVA DE VIDA; confira

A prova de vida é um procedimento obrigatório para servidores públicos aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis. Essa medida tem como objetivo comprovar a identidade dos beneficiários e evitar fraudes nos pagamentos dos proventos e benefícios. Recentemente, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos lançou uma nova facilidade para a realização da prova de vida digital, que utiliza o reconhecimento facial como forma de identificação. Neste artigo, vamos explorar os detalhes dessa nova funcionalidade e como ela facilita a vida dos beneficiários.

A Importância da Prova de Vida

Antes de entrar nos detalhes sobre a nova facilidade, é importante entender por que a prova de vida é uma etapa tão importante no sistema de pagamentos do governo. A prova de vida é um mecanismo de segurança que verifica se o beneficiário está vivo e é elegível para receber os proventos ou benefícios. Essa verificação é essencial para evitar pagamentos indevidos, fraudes e garantir a transparência e a integridade do sistema.

O Procedimento Anterior

Antes do lançamento da nova funcionalidade, o procedimento de prova de vida digital era realizado por meio do aplicativo SOUGOV.BR. No entanto, para completar o processo, os beneficiários precisavam ser redirecionados para o aplicativo GOV.BR. Esse redirecionamento, muitas vezes, gerava confusão e dificuldades para os usuários, além de tornar o processo mais demorado.

A Nova Funcionalidade da Prova de Vida

Com a nova facilidade lançada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o processo de prova de vida digital foi simplificado. Agora, os beneficiários podem realizar todo o procedimento diretamente no aplicativo SOUGOV.BR, sem a necessidade de redirecionamentos. Isso torna o processo mais rápido, fácil e intuitivo para os usuários.

Uma das principais vantagens da nova funcionalidade é a forma como a imagem do rosto do beneficiário é capturada. Agora, basta enquadrar a face na área tracejada que aparece na tela do celular, tornando o processo mais simples e acessível para todos. Essa medida amplia o acesso à prova de vida e permite que os beneficiários escolham o caminho mais adequado às suas necessidades.

Outras Opções de Comprovação



Você também pode gostar:

É importante destacar que a realização da prova de vida por meio da plataforma GOV.BR continua disponível para aqueles que preferirem utilizar esse canal. No entanto, caso o beneficiário enfrente dificuldades na validação facial devido a divergências de cadastro na base do Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), falta de biometria facial nessas bases ou ausência de acessibilidade tecnológica, existem outras opções disponíveis.

O beneficiário pode procurar qualquer agência bancária onde recebe o provento ou benefício, portando um documento oficial de identificação com foto e CPF. Além disso, a unidade de gestão de pessoas responsável pelo benefício também pode auxiliar quando as outras opções não forem possíveis ou quando a prova de vida for realizada por tutor ou curador.

Acesso ao Portal do Servidor

Para obter mais informações sobre a prova de vida do Governo Federal e esclarecer dúvidas, os beneficiários podem acessar o FAQ disponível no Portal do Servidor. Esse recurso é uma fonte confiável de orientações e respostas para as principais perguntas sobre o procedimento.

Etapa Fundamental

A nova facilidade lançada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para a realização da prova de vida digital traz mais comodidade e agilidade para os beneficiários. O reconhecimento facial como forma de identificação simplifica o processo e amplia o acesso a essa etapa obrigatória. Com essa medida, o governo busca garantir a transparência e a segurança nos pagamentos dos proventos e benefícios, evitando fraudes e pagamentos indevidos. A prova de vida é uma etapa fundamental para manter a integridade do sistema e assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta e justa.