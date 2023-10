Governo ANUNCIA quais beneficiários do BOLSA FAMÍLIA terão isenção no Minha Casa, Minha Vida

O Governo Federal anunciou uma excelente notícia para os beneficiários do programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Agora, eles terão isenção das parcelas do Minha Casa, Minha Vida. Essa medida visa proporcionar moradia gratuita para esse público, garantindo acesso a um direito básico.

Isenção no Minha Casa, Minha Vida

Com a publicação da Portaria MCID nº 1.248, ficou estabelecido que os inscritos no Bolsa Família e no BPC não precisarão quitar as prestações permanentemente. Mesmo que deixem de receber o benefício no futuro, os beneficiários não terão a obrigação de pagar o financiamento do Minha Casa, Minha Vida. Essa isenção traz mais segurança e estabilidade para as famílias que dependem desses programas sociais.

Além disso, a portaria também estabelece a redução do número de prestações para quitação do contrato. Anteriormente, eram necessárias 120 prestações para finalizar o financiamento. Agora, esse número foi reduzido para 60 meses. Essa medida visa facilitar o acesso à moradia para as famílias de baixa renda, garantindo uma maior agilidade na quitação do contrato.

Quem terá direito à isenção?

Os beneficiários do Bolsa Família e do BPC que estavam inscritos nos programas até a data de publicação da portaria terão direito à isenção no pagamento das parcelas do Minha Casa, Minha Vida. Ou seja, os inscritos até 28 de setembro estão automaticamente isentos do pagamento do financiamento.

Já os futuros beneficiários que se inscreverem no Minha Casa, Minha Vida após essa data passarão por uma análise de enquadramento pelo agente financeiro. Se estiverem entre os contemplados pelos programas sociais, também terão direito à isenção no pagamento das parcelas.

Bolsa Família bloqueado e isenção no Minha Casa, Minha Vida

Uma dúvida comum é se os beneficiários do Bolsa Família que estão com o benefício bloqueado terão direito à isenção no Minha Casa, Minha Vida. De acordo com a portaria do MCID, mesmo que o benefício esteja bloqueado, se o beneficiário realizar o desbloqueio e tiver a elegibilidade confirmada, ele poderá ser enquadrado nos casos de quitação das prestações a partir da data do desbloqueio do benefício. Portanto, é importante regularizar a situação do Bolsa Família para garantir os benefícios previstos no Minha Casa, Minha Vida.



Novo limite para parcelas

Outra mudança importante trazida pela portaria é o novo limite para o pagamento das parcelas do Minha Casa, Minha Vida. Agora, os participantes do programa que se enquadram nas faixas 1 e 2 terão valores menores a serem pagos mensalmente.

Para os beneficiários da Faixa 1, que possuem renda familiar de até R$ 1.320, as parcelas serão limitadas a 10% da renda familiar. A prestação mínima estipulada é de R$ 80, o que torna o valor mais acessível para as famílias de menor renda.

Já os beneficiários da Faixa 2, que possuem renda familiar entre R$ 1.320 e R$ 4.400, terão as parcelas limitadas a 15% da renda familiar. Além disso, poderão contar com um desconto de até R$ 66 nesse valor.

Essas mudanças buscam adequar o pagamento do financiamento do Minha Casa, Minha Vida à realidade financeira das famílias, tornando as prestações mais acessíveis e facilitando o cumprimento do contrato.

Acesso à moradia

A isenção no pagamento das parcelas do Minha Casa, Minha Vida para os beneficiários do Bolsa Família e do BPC é uma medida importante do Governo Federal para garantir o acesso à moradia digna para as famílias de baixa renda. Além disso, a redução do número de prestações e a limitação dos valores a serem pagos mensalmente tornam o programa mais acessível e viável para esses beneficiários.

É fundamental que os inscritos no Bolsa Família e no BPC fiquem atentos aos prazos e regras estabelecidos pela portaria para garantir os benefícios previstos. O Minha Casa, Minha Vida é uma oportunidade real de conquistar a casa própria e sair do aluguel, proporcionando mais segurança e estabilidade para as famílias brasileiras.

Informe-se

Portanto, se você é beneficiário do Bolsa Família ou do BPC, verifique se está enquadrado nos critérios estabelecidos e busque informações junto aos agentes financeiros responsáveis pelo programa. A sua moradia gratuita pode estar mais próxima do que você imagina.

Aproveite essa oportunidade e conquiste o sonho da casa própria com o apoio do Minha Casa, Minha Vida. Não deixe de buscar os seus direitos e garantir uma vida mais digna para você e sua família.