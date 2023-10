Governo de Minas terá exigência de CRLV 2023 para estas placas, fique atento

O Governo de Minas terá exigência de CRLV para algumas placas específicas. Por isso, é importante que os proprietários fiquem atentos a fim de evitar problemas.

Assim sendo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Governo de Minas terá exigência de CRLV para estas placas, fique atento

Conforme mencionado acima, o Governo de Minas Gerais anunciou recentemente uma mudança importante nas regras de licenciamento de veículos.

Desse modo, essas alterações irão afetar diretamente os proprietários de veículos com finais de placa 4, 5 e 6.

Aliás, esta nova exigência envolvendo o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) visa aprimorar a regularização e segurança no trânsito do estado.

Sendo assim, os proprietários de veículos de Minas precisam se atentar a todos os detalhes. Para que assim, possam evitar todos os problemas que a falta de atualização do CRLV pode trazer.

Veja os prazos para renovação do licenciamento

Para evitar problemas e multas, é fundamental conhecer os prazos que o Governo mineiro estabelece para a renovação do licenciamento.



Dessa maneira, os veículos com finais de placa 1, 2 e 3 tiveram até o dia 31 de agosto para efetuar o licenciamento. Contudo, os proprietários de veículos com finais de placa 7, 8, 9 e 0 têm até o dia 31 deste mês para regularizar a situação.

Quais os requisitos para obter o CRLV 2023?

Além do pagamento do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) e do seguro obrigatório anterior a 2021, os proprietários também devem atender a outros requisitos para obter o CRLV 2023. Assim, isso inclui:

A quitação da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV);

A regularização de eventuais multas pendentes.

Além disso, o veículo não pode estar sujeito a restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do documento.

Quais as consequências do não cumprimento?

O não cumprimento das novas exigências pode resultar em penalidades severas. Isso porque, os condutores flagrados sem o CRLV atualizado após o prazo estabelecido estarão sujeitos a uma infração gravíssima.

Desse modo, terão que arcar com uma multa no valor de R$ 293,47. Além disso, a infração resultará em um registro de 7 pontos na habilitação e a remoção do veículo para um pátio credenciado.

Confira os procedimentos para acesso ao CRLV 2023 em Minas Gerais

A obtenção do CRLV 2023 em Minas Gerais é um processo que os proprietários de veículos podem realizar de maneira conveniente.

Para isso, basta acessar o documento no site oficial do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG).

Passo a passo para acessar o CRLV online

Sendo assim, para acessar o documento, basta informar:

A placa do veículo;

O número do Certificado de Registro do Veículo (CRV);

O Renavam e;

Por fim, o CPF ou CNPJ do proprietário.

Ademais, é necessário realizar a impressão do CRLV em papel sulfite branco, no formato A4, com tinta preta, em uma única página, a fim de permitir a leitura do QR-Code.

Veja outras alternativas para obter o CRLV 2023

Além do site do DETRAN-MG, os proprietários de veículos em Minas Gerais têm à disposição outras opções para acessar o CRLV 2023. Como, por exemplo, o aplicativo MG App, que oferece praticidade e mobilidade na obtenção do documento.

Ademais, outras alternativas para a obtenção do CRLV incluem:

O portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e;

O aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Essas plataformas oferecem flexibilidade aos proprietários de veículos na escolha de como obter o documento de forma mais conveniente para eles.

Benefícios da nova regulamentação

A nova exigência do CRLV em Minas Gerais não é apenas uma imposição, mas também traz benefícios significativos. Por isso, entre esses benefícios, destacam-se:

Maior segurança nas estradas, visto que a verificação rigorosa dos requisitos para a obtenção do CRLV garante que os veículos estejam em condições adequadas para circular nas estradas;

Maior controle de veículos irregulares, pois a regulamentação mais rigorosa ajuda a identificar e retirar de circulação veículos que estejam em situação irregular. Assim, contribuindo para um ambiente de trânsito mais seguro e justo para todos;

Finalmente, arrecadação de recursos para melhorias na infraestrutura viária. Uma vez que as multas decorrentes do não cumprimento das regulamentações contribuem para a arrecadação de recursos. Aliás, que podem ser investidas em melhorias na infraestrutura viária, beneficiando todos os usuários das estradas.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o Governo de Minas terá exigência de CRLV para estas placas, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!